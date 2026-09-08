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Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2026 15:32

Κυψέλη: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά στην περιοχή Αλεπότρυπα (βίντεο)

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Κυψέλη: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά στην περιοχή Αλεπότρυπα (βίντεο)

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Μια σακούλα με ανθρώπινα οστά εντοπίστηκε σε αλσύλλιο στην περιοχή της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη.

Τα οστά εντόπισε ο υπεύθυνος της εγκατάστασης μέσα σε μία σακούλα και άμεσα ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δε φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό στο κρανίο.

Κλιμάκιο της Αστυνομίας μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες. Τα οστά περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί και θα εξετάσει ειδικός ανθρωπολόγος, ενώ θα ληφθεί και δείγμα DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και να δούμε αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με προσφάτως αγνοούμενα άτομα.

Πηγή: ertnews.gr

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