Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 3,8%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε τον Αύγουστο 2025. Εξέλιξη που εν πολλοίς οφείλεται στις τιμές της ενέργειας, αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Φυσικό αέριο (40,2%), Πετρέλαιο κίνησης (30,6%), Βενζίνη (15,3%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%) και Στερεά καύσιμα (4,3%). Στον αντίποδα, μείωση τιμής σημειώθηκε στον Ηλεκτρισμό (1,2%). Επίσης, υπήρξαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Ενοίκια κατοικιών (6,2%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,5%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (17,4%), Πακέτο διακοπών (6,3%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (5,5%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (14,1%), Ασφάλιστρα υγείας (7%) και Ένδυση- υπόδηση (5,3%). Στα τρόφιμα και είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε: Μοσχάρι (13,5%), Αρνί και κατσίκι (11,3%), Πουλερικά (2,1%), Ψάρια αλίπαστα (11,5%), Τυριά (1,5%), Αυγά (4,3%), ‘Αλλα βρώσιμα έλαια (8,8%) και Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (9,6%). Από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών σε Ελαιόλαδο (15%) και Φρούτα (7,1%).

Μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου, καταγράφηκαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Ηλεκτρισμό (1,5%), Φυσικό αέριο (13,5%), Πετρέλαιο κίνησης (6,4%), Βενζίνη (1,7%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,3%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (2,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:



*0,9% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, άλλα βρώσιμα έλαια, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, προπαρασκευασμένα φαγητά.



*5,3% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.



*9,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.



*0,3% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.



*1,3% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.



*7,7% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.



*1,2% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.



*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



*6% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.



*3,4% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.



*0,7% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- ‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδιού και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:



*0,6% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).



*2,6% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.



Παράλληλα, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.



Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,8% τον Αύγουστο εφέτος σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου εφέτος, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ