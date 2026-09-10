Τι λένε τα ζώδια σήμερα (10/9)

Κριός

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και στον 7ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες, ανοίγοντας έναν κύκλο σημαντικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Μπορείς να αποκαταστήσεις την επικοινωνία με το ταίρι σου, να επιλύσεις μια διαφωνία ή να καταλήξεις σε μια επαγγελματική συμφωνία. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 8ο οίκο σου, ενισχύοντας το πάθος, τη συναισθηματική ένταση και την ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση. Απόφυγε τη ζήλια, την καχυποψία και τα παιχνίδια ελέγχου.

Ταύρος

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και στον 6ο οίκο σου αυξάνει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Συζητήσεις με συναδέλφους μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις, αρκεί να αποφύγεις την αναποφασιστικότητα και τις συνεχείς υποχωρήσεις. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 7ο οίκο σου, φέρνοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες στο επίκεντρο. Ευνοούνται ακόμη οι συμφωνίες και η δημιουργία μιας συνεργασίας με σημαντικές προοπτικές.

Δίδυμοι

Ο κυβερνήτης σου Ερμής περνά στον Ζυγό και στον 5ο οίκο σου, εγκαινιάζοντας μια δημιουργική και επικοινωνιακή περίοδο. Οι έξοδοι, οι γνωριμίες και οι δραστηριότητες που σε διασκεδάζουν ευνοούνται. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 6ο οίκο σου, βελτιώνοντας τις συνθήκες στην εργασία και τις σχέσεις με συναδέλφους. Το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για να φροντίσεις περισσότερο την εμφάνιση και την ευεξία σου, αλλά και να αλλάξεις καθημερινές συνήθειες που σε επιβαρύνουν.

Καρκίνος

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και στον 4ο οίκο σου φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακές συζητήσεις, θέματα σπιτιού και υποθέσεις ακίνητης περιουσίας. Μπορείς να αποκαταστήσεις την επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα και να βρεις λύσεις σε μια εκκρεμότητα, αρκεί να μην αποφεύγεις τις δύσκολες αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 5ο οίκο σου, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Θέματα που αφορούν τα παιδιά μπορούν επίσης να παρουσιάσουν θετική εξέλιξη.

Λέων

Ο Ερμής περνά στον Ζυγό και στον 3ο οίκο σου, αυξάνοντας τις επαφές, τις μετακινήσεις και τις σημαντικές συζητήσεις. Ο διπλωματικός σου λόγος σε βοηθά να προωθήσεις μια συμφωνία, να αποκαταστήσεις μια παρεξήγηση ή να βελτιώσεις τις σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα. Παράλληλα, σήμερα η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 4ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Μπορείς να ανανεώσεις τον χώρο σου ή να δημιουργήσεις πιο ζεστή ατμόσφαιρα με τους ανθρώπους που αγαπάς.

Παρθένος

Ο κυβερνήτης σου Ερμής περνά στον Ζυγό και στον 2ο οίκο σου, στρέφοντας τη σκέψη σου στα οικονομικά, στις απολαβές και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων σου. Μπορείς να διαπραγματευτείς μια αμοιβή, να οργανώσεις τον προϋπολογισμό σου ή να αναζητήσεις μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος. Απόφυγε, την αναβλητικότητα και τις αγορές που ξεπερνούν τις δυνατότητές σου. Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 3ο οίκο σου, ενισχύοντας τη γοητεία του λόγου και την κοινωνικότητά σου. Συμφωνίες και επαφές με συγγενικά πρόσωπα ευνοούνται.

Ζυγός

Η είσοδος του Ερμή στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου ενισχύει την επικοινωνιακή σου άνεση και σε βοηθά να προωθήσεις τις ιδέες και τα προσωπικά σου σχέδια. Μπορείς να πραγματοποιήσεις σημαντικές συζητήσεις, να κάνεις νέες γνωριμίες και να πείσεις τους άλλους για τις απόψεις σου. Πρόσεξε την τάση να αλλάζεις γνώμη για να διατηρήσεις τις ισορροπίες και μείνε σταθερός/η στις απόψεις σου. Παράλληλα, η κυβερνήτριά σου Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 2ο οίκο σου, δημιουργώντας ευκαιρίες να βελτιώσεις τα οικονομικά.

Σκορπιός

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και στον 12ο οίκο σου σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή και σε ωθεί να κρατήσεις μυστικές τις σκέψεις και τα σχέδιά σου. Η διαίσθησή σου ενισχύεται και μπορείς να αντιληφθείς παρασκηνιακές κινήσεις, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την υπερανάλυση και τα σενάρια χωρίς αποδείξεις. Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, αυξάνοντας τη γοητεία και την ανάγκη για προσωπική ανανέωση. Αξιοποίησε την περίοδο για να φροντίσεις την εμφάνισή σου και να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς.

Τοξότης

Ο Ερμής περνά στον Ζυγό και στον 11ο οίκο σου, αυξάνοντας τις επαφές με φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα με εσένα. Συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα έναν στόχο ή να δημιουργήσεις μια χρήσιμη συνεργασία. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 12ο οίκο σου, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα. Απόφυγε σχέσεις χωρίς ξεκάθαρους όρους και μην εξιδανικεύεις κάποιον/α που δεν είναι πραγματικά διαθέσιμος/η.

Αιγόκερως

Η επαγγελματική σου ζωή αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα με την είσοδο του Ερμή στον Ζυγό και στον 10ο οίκο σου. Σημαντικές συζητήσεις με ανωτέρους ή πρόσωπα κύρους μπορούν να προωθήσουν τα σχέδιά σου, ενώ η διπλωματία σε βοηθά να κερδίσεις υποστήριξη. Μην καθυστερείς μια απόφαση από φόβο μήπως δυσαρεστήσεις τους άλλους. Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 11ο οίκο σου, ανανεώνοντας την κοινωνική σου ζωή και φέρνοντας κοντά σου ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι κοινά όνειρα.

Υδροχόος

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και στον 9ο οίκο σου διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και ευνοεί τις σπουδές, τα ταξίδια, τις εκδόσεις, το διαδίκτυο και τις επαφές με το εξωτερικό. Μπορείς να οργανώσεις ένα μελλοντικό σχέδιο, να διευθετήσεις μια νομική υπόθεση ή να γνωρίσεις ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα. Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 10ο οίκο σου, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα και τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες. Προστάτευσε τη φήμη σου και απόφυγε ανταγωνισμούς και παιχνίδια εξουσίας.

Ιχθύες

Ο Ερμής περνά στον Ζυγό και στον 8ο οίκο σου, στρέφοντας τη σκέψη σου σε οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά περιουσιακά στοιχεία και βαθύτερα ψυχολογικά ζητήματα. Μπορείς να διαπραγματευτείς μια οφειλή, να διευθετήσεις ένα δάνειο ή να πραγματοποιήσεις μια ουσιαστική συζήτηση με το ταίρι σου. Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και στον 9ο οίκο σου, ανανεώνοντας την αισιοδοξία και την επιθυμία σου για νέες εμπειρίες. Απόφυγε τις οικονομικές συμφωνίες με ασαφείς όρους και τις υπερβολικές προσδοκίες.