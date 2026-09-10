Καιρός 10/09/2026: Επιστρέφει το καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου

Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με μεγάλη ηλιοφάνεια.

Τοπικές νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 32°C.