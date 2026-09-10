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Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026 09:55

Καιρός 10/09/2026: Επιστρέφει το καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου

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Καιρός 10/09/2026: Επιστρέφει το καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου

Navarino Agora
 
 
Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με μεγάλη ηλιοφάνεια.
Τοπικές νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 32°C.
 

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