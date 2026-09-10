ΕΛΒΟ στη ΔΕΘ: Σύγχρονες αναβαθμίσεις κινητικότητας στρατιωτικών οχημάτων για τον Ελληνικό Στρατό

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), στο πλαίσιο της παρουσίας της στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), πραγματοποιεί μια πρώτη ουσιαστική εισαγωγή στην επόμενη μέρα της τακτικής κινητικότητας.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, στο περίπτερο της ΕΛΒΟ, οι επισκέπτες έχουν την εμπειρία να δουν από πρώτο χέρι τις πρώτες αναβαθμίσεις οχημάτων Mercedes G class, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας μετατροπής αυτών των οχημάτων του Ελληνικού Στρατού, που έχουν ήδη περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, σε σύγχρονα οχήματα μάχης.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το πρωτότυπο Mercedes G-Class GD290 της ΕΛΒΟ δείχνει πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να εισαγάγουν σύγχρονες δυνατότητες, χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσουν ολόκληρο τον στόλο, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία και μηχανική για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των υπαρχόντων οχημάτων, ενώ μεγιστοποιούν την αξία των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η προσέγγιση της ΕΛΒΟ συνδυάζει το αμάξωμα ενός υπάρχοντος οχήματος με τεχνολογικές αναβαθμίσεις που ενισχύουν τις δυνατότητες και την προστασία του χειριστή, καθώς και την οδηγική εμπειρία του πληρώματος, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ουσιαστικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντικατοπτρίζει μια εξελισσόμενη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών οχημάτων, επιτρέποντας στους υπάρχοντες στόλους να αναβαθμίζονται συνεχώς, καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις τεχνολογίας και πεδίου μάχης, αντί να αντικαθίστανται μαζικά.

Μια σαφής ένδειξη των δυνατοτήτων της εταιρείας να εφαρμόσει οποιαδήποτε τεχνολογία για την αναβάθμιση κάθε τύπου οχήματος ειδικού σκοπού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η ΕΛΒΟ επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να προσφέρει ο εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών οχημάτων», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ υποστράτηγος ε.α., κ. Αντώνης Βιτετζάκης.

«Συνδυάζοντας τη βαθιά μηχανική μας εμπειρία με την τεχνογνωσία μας στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, μπορούμε να φέρουμε τους υπάρχοντες στόλους στη σύγχρονη εποχή, ώστε να συνδυάσουν δεκαετίες επιχειρησιακής υπηρεσίας με νέες δυνατότητες, μεγιστοποιώντας την αξία των επενδύσεων που έχουν ήδη κάνει οι πελάτες μας. Αυτό είναι το είδος της καινοτομίας που ενισχύει τη στρατιωτική ικανότητα, επεκτείνει την αξία των υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων και τοποθετεί την ΕΛΒΟ στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά σε επόμενης γενιάς λύσεις οχημάτων» ανέλυσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΒΟ είχε προμηθεύσει περισσότερα από 10.000 οχήματα Mercedes 290GD και Mercedes 240 και πάνω από 12.000 φορτηγά Steyr σε Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που δίνει στην εταιρεία γνώση σε βάθος δεκαετιών των οχημάτων, του σχεδιασμού τους και των λειτουργικών τους απαιτήσεων.

Πέρα από τα παραπάνω, η εκτεταμένη ενασχόληση της ΕΛΒΟ στο παρελθόν σε διάφορες εργασίες που αφορούσαν στα Leopard, καθώς και ο ρόλος της στη σχεδίαση και παραγωγή του μοναδικού απολύτως ελληνικού τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού «Λεωνίδας», υπογραμμίζουν τη μακρόχρονη εμπειρία που προσδίδει στην ΕΛΒΟ μια μοναδική βάση για τον εκσυγχρονισμό παρόμοιων στόλων που λειτουργούν σε ένοπλες δυνάμεις παγκοσμίως, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο εκσυγχρονισμός προβλέπει έναν ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των οχημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο κινητήρα και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για βελτίωση της απόδοσης και ευκολίας χειρισμού, μαζί με ηλεκτρικό κλιματισμό και πλήρως επανασχεδιασμένο εσωτερικό με εργονομικά, ρυθμιζόμενα καθίσματα και υποβραχιόνια με ανάρτηση.

Οι πρόσθετες βελτιώσεις αφορούν και σε ένα ενσωματωμένο σύστημα ενδοεπικοινωνίας, θύρες USB και συνδεσιμότητα τηλεφώνου, θήκες και συμπαγή ψυγεία, στοιχεία που συνθέτουν μια σαφώς αναβαθμισμένη εμπειρία για τους επιβαίνοντες.

Η συνεχής αντίληψη του πεδίου και η βελτιωμένη ορατότητα είναι μια άλλη σημαντική αναβάθμιση που επιτυγχάνεται μέσω συστημάτων κάμερας 360 μοιρών που παρέχουν ορατότητα ημέρας και νύχτας γύρω από το όχημα.

Ταυτόχρονα, όλος ο υπάρχων φωτισμός οχημάτων έχει αντικατασταθεί με τεχνολογία LED, ενισχυμένα με πρόσθετο εξωτερικό φωτισμό για τη βελτίωση της ορατότητας κατά τη λειτουργία.

Επιπλέον, προστίθεται στην ανακοίνωση, έμφαση δίνεται και στην παθητική προστασία από σύγχρονες απειλές για τα πληρώματα και τα οχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της ΕΛΒΟ διαθέτει δίχτυ προστασίας κατά drones, καμουφλάζ θερμικής και οπτικής ανίχνευσης, προστασία κατά του θρυμματισμού για παρμπρίζ και άθραυστους καθρέφτες.

Τα οχήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Στρατιωτικού Προτύπου MIL-STD και μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για να φιλοξενούν οπλικά συστήματα, παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία για διαφορετικές απαιτήσεις αποστολής.

Η λύση κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ελληνική τεχνολογία, τεχνογνωσία μηχανικών, εξειδικευμένο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της ΕΛΒΟ.

«Μέσω της βιομηχανικής της δραστηριότητας και της τεχνικής τεχνογνωσίας της, η ΕΛΒΟ συμβάλλει στη μετατροπή της Θεσσαλονίκης και της γύρω περιοχής σε κόμβο αμυντικής τεχνολογίας για τη Νότια Ευρώπη, δημιουργώντας μια βάση για την παραγωγή προηγμένων δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού οχημάτων για την Ελλάδα και τις αγορές σε όλη την Ευρώπη. Αποτύπωμα που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου των 40.000.000 ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ