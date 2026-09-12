Τι λένε τα ζώδια σήμερα (12/9)

Κριός

Η αντίθεση του Ερμή από τον 7ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 1ο οίκο σου, δημιουργεί ασάφεια στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Ισως δυσκολευτείς να καταλάβεις τις πραγματικές προθέσεις κάποιου/ας ή να ακούσεις λόγια που αργότερα θα αποδειχθούν διαφορετικά από ό,τι φανταζόσουν. Μην εξιδανικεύεις ένα πρόσωπο επειδή θέλεις να πιστέψεις σε μια όμορφη εκδοχή της πραγματικότητας. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 11ο οίκο σου σε βοηθά να αντιληφθείς όσα δεν λέγονται ανοιχτά και να κάνεις μια ουσιαστική συζήτηση.

Ταύρος

Η αντίθεση του Ερμή από τον 6ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 12ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στην εργασία και στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η αφηρημάδα ή η κούραση ενδέχεται να σε οδηγήσουν σε παραλείψεις, γι’ αυτό έλεγξε προσεκτικά όσα αναλαμβάνεις, για να μην έχεις αργότερα κυρώσεις. Παράλληλα, μην αγνοήσεις την ανάγκη σου για ξεκούραση και φρόντισε περισσότερο την υγεία σου. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου ευνοεί μια σημαντική επαγγελματική συζήτηση.

Δίδυμοι

Ο Ερμής από τον 5ο οίκο σου απέναντι από τον Ποσειδώνα στον 11ο οίκο σου, θολώνει προσωρινά το τοπίο σε μια φιλική σχέση. Μπορεί να παρερμηνεύσεις τη συμπεριφορά κάποιου/ας ή να μπερδευτείς ανάμεσα σε αυτό που επιθυμείς και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Απόφυγε τα παιχνίδια εντυπώσεων και μην επιτρέψεις σε τρίτους να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου, σε βοηθά να αλλάξεις οπτική και να κατανοήσεις βαθύτερα μια κατάσταση.

Καρκίνος

Η αντίθεση του Ερμή από τον 4ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 10ο οίκο σου, δημιουργεί ασάφεια ανάμεσα στις οικογενειακές και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Ισως δυσκολευτείς να αποφασίσεις ποια πλευρά της ζωής σου χρειάζεται προτεραιότητα. Καριέρα ή οικογένεια; Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου ευνοεί μια βαθιά οικογενειακή συζήτηση που αφορά θέματα οικονομικά και κληρονομικά.

Λέων

Η αντίθεση του Ερμή από τον 3ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 9ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες πληροφορίες ή καθυστερήσεις σε μετακινήσεις και συμφωνίες. Πρόσεξε ιδιαίτερα όσα ακούς και μην αναπαράγεις μια είδηση πριν εξακριβώσεις ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η σκέψη σου γίνεται περισσότερο διαισθητική, αλλά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστείς από προσδοκίες. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου ευνοεί μια καθοριστική συζήτηση με τον/ην σύντροφο ή έναν/μία συνεργάτη/ιδα.

Παρθένος

Η αντίθεση του Ερμή από τον 2ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 8ο οίκο σου, δημιουργεί ασάφεια σε σχέση με κάποιες οικονομικές συμφωνίες, οφειλές ή χρήματα που μοιράζεσαι με άλλους. Απόφυγε αγορές που βασίζονται στον ενθουσιασμό και διάβασε προσεκτικά τους όρους μιας συναλλαγής. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις ανασφάλεια για την αξία σου ή να περιμένεις περισσότερα από ένα πρόσωπο. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την εργασία και την καθημερινότητά σου.

Ζυγός

Με τον Ερμή στον 1ο οίκο σου, εκφράζεις τις σκέψεις και τις επιθυμίες σου πιο άμεσα, όμως η αντίθεσή του με τον Ποσειδώνα από τον 7ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Ισως εξιδανικεύσεις κάποιο πρόσωπο, παρερμηνεύσεις τα λόγια του ή παρασυρθείς από μια υπόσχεση που δεν έχει ξεκάθαρη βάση. Ζήτησε σαφείς απαντήσεις. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου ενισχύει τη γοητεία, την πειθώ και τη δημιουργικότητά σου.

Σκορπιός

Η αντίθεση του Ερμή από τον 12ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 6ο οίκο σου, μπορεί να εντείνει την αφηρημάδα και να δημιουργήσει σύγχυση στην εργασία ή στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Παρασκηνιακές συζητήσεις και ασαφείς πληροφορίες χρειάζονται προσοχή, καθώς δεν είναι εύκολο να διακρίνεις τι πραγματικά ισχύει. Φρόντισε περισσότερο την ξεκούραση και την υγεία σου. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 4ο οίκο σου σε βοηθά να κατανοήσεις τις βαθύτερες αιτίες ενός οικογενειακού ζητήματος.

Τοξότης

Η αντίθεση του Ερμή από τον 11ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 5ο οίκο σου μπορεί να θολώσει τα όρια σε μια φιλική σχέση. Ενδέχεται να έχεις μεγάλες προσδοκίες ή να παρασυρθείς από υποσχέσεις. Απόφυγε να στηριχτείς σε αβέβαιες πληροφορίες και κράτησε μικρό καλάθι απέναντι σε ενθουσιώδεις προτάσεις. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 3ο οίκο σου ενισχύει την παρατηρητικότητα, την πειθώ και την ικανότητά σου να ανακαλύπτεις όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις.

Αιγόκερως

Η αντίθεση του Ερμή από τον 10ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 4ο οίκο σου, δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και στις ανάγκες της οικογένειάς σου. Μια υπόσχεση στη δουλειά μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται, ενώ ένα οικογενειακό ζήτημα ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σου. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις πριν εξακριβώσεις όλα τα δεδομένα. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 2ο οίκο σου σε βοηθά να διαπραγματευτείς αποτελεσματικά μια οικονομική συμφωνία.

Υδροχόος

Η αντίθεση του Ερμή από τον 9ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 3ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή σημαντικές συζητήσεις. Ελεγξε προσεκτικά έγγραφα, ημερομηνίες και πληροφορίες, καθώς μια λεπτομέρεια μπορεί εύκολα να σου ξεφύγει. Πρόσεξε τις μεγάλες υποσχέσεις και μην επιτρέψεις σε προσωπικές πεποιθήσεις να σε εμποδίσουν να δεις τα γεγονότα αντικειμενικά. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα στον 1ο οίκο σου, χαρίζει δύναμη στον λόγο σου.

Ιχθύες

Η αντίθεση του Ερμή από τον 8ο οίκο σου με τον Ποσειδώνα στον 2ο οίκο σου, προκαλεί ανασφάλεια και ασάφεια σε οικονομικά ζητήματα. Απόφυγε να δανείσεις χρήματα, να εμπλακείς σε αμφίβολες συμφωνίες ή να βασιστείς σε υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες εγγυήσεις. Συναισθηματικά, μπορεί να φοβηθείς ότι δεν λαμβάνεις όσα προσφέρεις. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου, ενισχύει τη διαίσθησή σου και σε βοηθά να αναγνωρίσεις βαθύτερους φόβους και κρυφές επιθυμίες.