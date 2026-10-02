Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας: Δύο συλλήψεις στην Αθήνα για διακίνηση χασίς και κοκαΐνης

Δύο ακόμα συλλήψεις για διακίνηση χασίς και κοκαΐνης σε περιοχές της Αθήνας πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, υπόθεση στην οποία είχε αναφερθεί ήδη από το χθεσινό της φύλλο η “Ε”.

Ειδικότερα τις πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν μία 20χρονη και τον 22χρονο σύντροφο της σε διαμέρισμα στο Γκύζη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 755,8 γραμ, ακατέργαστης κάνναβης, 83 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης τύπου “σοκολάτα”, 52,1 γραμ. κοκαΐνης, 27 ναρκωτικά δισκία, μία ζυγαριά, 2 κινητά τηλέφωνα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, το χρηματικό ποσό των 1.440 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μία συσκευή πλαστικοποίησης και πλήθος νάιλον συσκευασιών, για τη συσκευασία των διακινούμενων ποσοτήτων.

ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Οπως προέκυψε από την προανάκριση το ζευγάρι των νεαρών διακινούσε τις ποσότητες των ναρκωτικών σε περιοχές όπως το Γκύζη, η Κυψέλη, οι Αμπελόκηποι και το Παπάγου. Όσον αφορά τις τιμές οι δύο συλληφθέντες πωλούσαν την ακατέργαστη κάνναβη προς 10 ευρώ το γραμμάριο, την κατεργασμένη προς 20 ευρώ το γραμμάριο, την κοκαΐνη προς 50 ευρώ το γραμμάριο και κάθε ναρκωτικό δισκίο προς 5 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις Εισαγγελικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.