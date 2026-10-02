Κρανιώτης στο Olympia Forum VII: Να αφήνουν αποτύπωμα οι ευρωπαϊκοί πόροι (βίντεο)

Την ανάγκη οι διαθέσιμοι δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι να αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες ανέδειξε συζήτηση στο Olympia Forum VII, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Α΄ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλου Κρανιώτη.

Η συζήτηση είχε θέμα «Από τις Αποφάσεις Πολιτικής στον Τοπικό Αντίκτυπο: Πόροι, Αρμοδιότητες και Λογοδοσία» και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ, που διεξάγεται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως σήμερα στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επισήμανε ότι προβλήματα ρευστότητας εμποδίζουν πολλές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν διαθέσιμα προγράμματα και υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γκλούμης - Ατσαλάκης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο κινείται σε πέντε άξονες: στήριξη της οικογένειας και ενίσχυση των γεννήσεων, απασχόληση, ενεργή γήρανση, περιφερειακή ανάπτυξη και ενημέρωση των πολιτών. Αναφερόμενος στη στεγαστική πολιτική, σημείωσε ότι έχουν διαμορφωθεί περισσότερα από 48 προγράμματα και παρεμβάσεις συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Βασίλειος Αϊβαλής παρουσίασε στοιχεία για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και την Ηλεία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την περίοδο 2014-2020 ολοκληρώθηκαν 485 επενδυτικά έργα, ενώ στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν ενταχθεί 156 έργα συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη οι επενδύσεις να έχουν μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ανταπόδοση στις περιοχές όπου υλοποιούνται.

Ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα μιας δημόσιας πολιτικής πρέπει να αξιολογείται με βάση το πραγματικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και την επίδρασή της στην καθημερινότητα και στην τοπική ανάπτυξη.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του Patrisnews.com Μαριάννα Μητροπούλου.