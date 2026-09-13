Λιμενικό: 3.391 συλλήψεις αλλοδαπών για παράτυπη είσοδο τον Αύγουστο

Στους 3.391 ανήλθαν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο του 2026, σε συνολικά 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν επίσης 70 συλλήψεις διακινητών, ενώ κατασχέθηκαν τέσσερα σκάφη και ένα όχημα.

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό εντοπισμού και περισυλλογής 44 αλλοδαπών σημειώθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης ΕΚΣΕΔ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ