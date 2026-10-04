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Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2026 13:45

Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (5-11/10)

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Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (5-11/10)

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Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την προσεχή εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 5/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Τρίτη 6/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τετάρτη 7/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

Πέμπτη 8/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 9/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος - Μάνεσι – Στέρνα.

Σάββατο 10/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι – Δώριο.

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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