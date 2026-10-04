Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (5-11/10)

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την προσεχή εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.