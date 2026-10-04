Εκδήλωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας

Εκδήλωση για επαγγελματίες της εστίασης με θέμα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στην Καλαμάτα.

Την εκδήλωση διοργανώνει το WWF Ελλάς, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Costa Navarino, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και θα φιλοξενηθεί στο εστιατόριο «Μαντάμ Σουσού» στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το WWF Ελλάς θα μοιραστεί στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της.

Επίσης, θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλών πρακτικών που δημιούργησαν οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του ξενοδοχείου W Costa Navarino, Νίκος Μπίλλης, θα παρουσιάσει «έξυπνες» και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια της Costa Navarino.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση που θα διαρκέσει δύο περίπου ώρες είναι δωρεάν, με τις θέσεις να είναι περιορισμένες, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

“Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και πρακτικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή λειτουργία της εστίασης”, καταλήγει το μήνυμα των διοργανωτών.