Ανάβυσσος: Αναζητούνται τρία άτομα για πυροβολισμούς σε beach bar με δύο τραυματίες (βίντεο)

Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία ως εμπλεκόμενα στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν κάλυκες και ίχνη αίματος, ενώ λίγο αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζήτησε από τρεις νεαρούς να σταματήσουν να κάνουν φασαρία με το αυτοκίνητό τους — είχαν ενεργοποιήσει σειρήνες και έπαιζαν δυνατά μουσική. Ακολούθησε ένταση και ένας από τους τρεις φέρεται να πήρε όπλο από ΤΑΧΙ και να πυροβόλησε δύο φορές.

Οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν στον δρόμο, τραυματίζοντας δύο εργαζόμενους του καταστήματος που δεν είχαν καμία εμπλοκή στο επεισόδιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 20χρονος Έλληνα, στο πόδι από σπασμένο γυαλί και ένας 41χρονος Πακιστανό, στη γάμπα από εξοστρακισμό σφαίρας.

Πηγή: ertnews.gr