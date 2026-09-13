Αίγινα: Γυναίκα πέθανε σε παραλία – Αναφορές ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο (βίντεο)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην παραλία Κλήμα της Αίγινας το μεσημέρι της Κυριακής, όπου μια γυναίκα πέθανε αβοήθητη, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν ότι καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολίτες έκαναν ΚΑΡΠΑ στην γυναίκα 50 λεπτά, ενώ παρά τις τηλεφωνικές εκκλήσεις το ασθενοφόρο έφτασε στην παραλία, όταν η γυναίκα είχε εκπνεύσει.

«Ήμασταν στη θάλασσα, στη 1 η ώρα αντιλήφθηκα ότι γίνεται χαμός γύρω από κάποιες ξαπλώστρες. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν και παίρνανε τηλέφωνο άνθρωποι, πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντησή τους ήταν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Μας είπε ο γιατρός να πάμε εμείς τη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” στο MEGA.

Σημειώνεται ότι η Αίγινα δεν έχει ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο ανήκει στο Κέντρο Υγείας, στο οποίο κάλεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού και ενημέρωσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news247.gr το ΕΚΑΒ δεν έχει εικόνα για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό γιατί υπεύθυνο είναι το Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, πληροφορίες από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, διευκρινίζουν ότι το πρόβλημα προέκυψε όχι λόγω έλλειψης οδηγού, αλλά επειδή δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.