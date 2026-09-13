Μαζωνάκης: Kόσμος καταφθάνει στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για τη λαϊκή αγρυπνία (βίντεο)

Το απόγευμα της Κυριακής πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στην ΙΜ Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου από τις 19:30 η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τίθεται σε λαϊκή αγρυπνία.

Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας είχαν συγκεντρωθεί ήδη αρκετή ώρα νωρίτερα, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές για να τιμήσουν τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή και να τον αποχαιρετήσουν.

Ο κ. Λυκούδης σημείωσε παράλληλα ότι διαπιστώνεται πλήρη ανατροπή της αρχικής εκδοχής των δύο κατηγορουμένων για τον χρόνο άφιξης, τη διαδικασία της θεραπείας και τις συνθήκες του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη».

Από το ανακριτικό υλικό προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο χώρο στις 13:55, και όχι στις 15:30–16:00 όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι. Το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14 και ο καλλιτέχνης παρέμεινε συνδεδεμένος για 42 λεπτά, μέχρι τις 14:56.

Επανέλαβε ότι η πράξη ήταν παράνομη, δεν ήταν «θεραπεία ρουτίνας» και δεν είχε ξαναγίνει στον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε νοσοκομείο, από εξειδικευμένο προσωπικό και με δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο δικηγόρος σημείωσε ότι ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επισημαίνοντας ότι με το ισχύον κατηγορητήριο οι δύο κατηγορούμενοι είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι. Παράλληλα, κάνει λόγο για αντιφάσεις στις καταθέσεις και δεν αποκλείει νέες διώξεις για ψευδή κατάθεση.

Ένα άλλο βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή την μέτρηση. Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι τον χρόνο έναρξης που είναι στις 14:14, ωστόσο επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλουν να τους εξηγήσει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού να εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν κοντά στις 3:00 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν τον τεράστιο χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, 20 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, που στο διάστημα αυτό προσπαθούσαν μόνοι τους οι δύο γιατροί να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, κάτι που όφειλαν εξ αρχής να πράξουν.

Στον ανακριτή η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων

Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για να προλάβουν να παραδώσουν αν είναι δυνατόν την έκθεσή τους έως αύριο το πρωί στον αρμόδιο Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες το βράδυ ο Ανακριτής λαμβάνει γνώση προφορικά για κάποια πρώτα αποτελέσματα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων από την ανάλυση των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, στο Κολωνάκι.

Ο χρόνος πιέζει καθώς πρέπει να παραδοθεί η έκθεση της ΔΕΕ αν είναι δυνατό έως αύριο το πρωί, καθώς από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος του ζεύγους των γιατρών, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Πλήθος καταγγελιών

Εκτός της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πλήθος καταγγελιών έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ελπίδες που μοίραζαν με τις εναλλακτικές τους θεραπείες οι δύο γιατροί ακόμη και για προσπάθειες να κλείσουν συνεργασία με ξενοδόχους και πράκτορες σε νησιά των Κυκλάδων το καλοκαίρι για να έρθουν σε επαφή με “celebrities” στους οποίους θα προωθούσαν τις θεραπείες αυτές.

Όλα αυτά βεβαίως δεν αφορούν την συγκεκριμένη προανάκριση, όμως ενδέχεται να πυροδοτήσουν σε δεύτερο χρόνο μία νέα εισαγγελική παραγγελία για τη διερεύνηση και αυτού του σκέλους ως ενδεχόμενη απάτη σε βάρος ασθενών.

Πηγή: ertnews.gr