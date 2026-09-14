eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026 14:22

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία στη γειτονιά του

Γράφτηκε από την

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία στη γειτονιά του

Navarino Agora

Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο το κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία χθες στη Νίκαια, τη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χιλιάδες θαυμαστές από όλα τα μέρη της χώρας συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι για να πουν το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο καλλιτέχνη, τραγουδώντας τραγούδια του χωρίς σταματημό. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε  στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις