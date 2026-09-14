Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία στη γειτονιά του

Χιλιάδες θαυμαστές από όλα τα μέρη της χώρας συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι για να πουν το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο καλλιτέχνη, τραγουδώντας τραγούδια του χωρίς σταματημό. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026 14:22
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία στη γειτονιά τουΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο το κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία χθες στη Νίκαια, τη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη.
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