Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία στη γειτονιά του

Συγκινητικές στιγμές και εξαιρετικά φορτισμένο το κλίμα στη λαϊκή αγρυπνία χθες στη Νίκαια, τη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χιλιάδες θαυμαστές από όλα τα μέρη της χώρας συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι για να πουν το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο καλλιτέχνη, τραγουδώντας τραγούδια του χωρίς σταματημό. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.