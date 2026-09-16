Εως 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις παραγωγών για την προκαταβολή του Οκτωβρίου

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 μετατίθεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη συνεχιζόμενη επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας myAGRO, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Η παράταση για τις μεταβιβάσεις αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς για θανάτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως τονίζεται από την έναρξη της υποβολής της ΕΑΕ 2026, καταγράφονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα ζητήματα που εντοπίζονται από τους παραγωγούς, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους μελετητές, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημαντική παρέμβαση αφορά την υποχρεωτική αναγραφή των ΚΑΕΚ των δηλούμενων αγροτεμαχίων στις περιοχές όπου υπάρχει Κτηματολόγιο σε λειτουργία. Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων με τον ή τους δηλούμενους ΚΑΕΚ στην πλατφόρμα myAGRO ορίζεται στο 55%.

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται οι ΚΑΕΚ για τους οποίους οι δηλούμενοι ιδιοκτήτες επαληθεύονται από το Κτηματολόγιο, αλλά και οι ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται για αποδεκτό λόγο, όπως όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του αγροτεμαχίου μετά από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά, καθώς και οι περιπτώσεις ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Για την ορθή αποτύπωση των λόγων μη ταυτοποίησης, στην πλατφόρμα myAGRO θα παρέχεται στον παραγωγό η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου λόγου από σχετικό κατάλογο, ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να ελέγχεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

Η εφαρμογή του ελάχιστου ποσοστού γεωχωρικής επικάλυψης προϋποθέτει ότι το εμβαδό των δηλούμενων ΚΑΕΚ είναι ίσο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ψηφιοποιούμενης έκτασης στην πλατφόρμα myAGRO και ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν δηλώνεται από άλλον παραγωγό. Παράλληλα, δεν αποκλείονται διοικητικοί ή επιτόπιοι έλεγχοι, όταν από άλλα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου προκύπτουν ενδείξεις ότι η δήλωση δεν είναι ειλικρινής.

Η λύση για τα ΚΑΕΚ, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ και την ΑΑΔΕ, κρίθηκε αναγκαία καθώς φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ψηφιακή διασταύρωση των δηλούμενων αγροτεμαχίων με τα δεδομένα του λειτουργούντος Κτηματολογίου. Για τη διαμόρφωσή της ελήφθησαν υπόψη και οι επικαιροποιημένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της απαίτησης οι διαθέσιμες εκτάσεις να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού.

Η φετινή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποτελεί, όπως επισημαίνεται, το πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των πραγματικών διαστάσεων ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιοκτησιακή και γεωχωρική αποτύπωση των αγροτεμαχίων και τη δρομολόγηση της επίλυσής τους.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της πλατφόρμας myAGRO, αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που αφορούσαν την καταχώρηση και διαχείριση εξουσιοδοτήσεων, ενώ επιλύθηκαν λειτουργικά ζητήματα στη χρήση του συστήματος από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους λογιστές.

Παράλληλα, καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα σειράς δικαιολογητικών που δεν απαιτείται πλέον να προσκομίζονται κατά την υποβολή της αίτησης, όπως η υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής για έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, το έντυπο Ν, το έντυπο Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το ισοζύγιο και η ληξιαρχική πράξη θανάτου ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου.

Καταργήθηκε επίσης η υποχρέωση εκτύπωσης, υπογραφής και θεώρησης γνησίου υπογραφής για το έντυπο ΕΛΓΑ, καθώς η σχετική επιλογή πραγματοποιείται πλέον μέσα από την αίτηση. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η παραγωγή ψηφιακού αρχείου με τον κωδικό πληρωμής (RF) για όσους παραγωγούς επιλέγουν να καταβάλουν την εισφορά ΕΛΓΑ απευθείας μέσω λογαριασμού.

Το έντυπο τελών βόσκησης αντικαταστάθηκε από αντίστοιχη επιλογή εντός της εφαρμογής, ενώ απλοποιήθηκε η παραγωγή του ψηφιακού αρχείου της υποβληθείσας αίτησης. Παράλληλα, προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα.

Στον τομέα των χαρτών και της ψηφιοποίησης, αποκαταστάθηκε η καθυστέρηση στη φόρτωση του χάρτη και υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στη χαρτογραφική εφαρμογή, μεταξύ άλλων με την προσθήκη του ΚΑΕΚ στη φόρμα αναζήτησης, τη δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης πολυγώνου ΚΑΕΚ, τη διόρθωση του ελέγχου επικαλύψεων για αγροτεμάχια του ίδιου παραγωγού, την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του snapping και την προσθήκη κορυφών σε πολύγωνα ψηφιοποίησης.

Αποκαταστάθηκε επίσης το ζήτημα στον έλεγχο ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με τον ΑΤΑΚ, ενώ προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης τετραγωνικών μέτρων για χέρσες, βοσκοτοπικές και δασικές εκτάσεις του εντύπου Ε9. Παράλληλα, τροποποιήθηκε ο τρόπος καταχώρησης των μισθωτηρίων.

Στις δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικού δυναμικού, η καταχώρηση στοιχείων σποροπαραγωγής πραγματοποιείται πλέον μαζικά μέσω φόρτωσης αρχείου Excel. Επιπλέον, επιλύθηκαν προβλήματα στις καλλιέργειες, στα οικολογικά σχήματα και στην εμφάνιση των μετακινούμενων στάβλων από την περυσινή αίτηση.

Ακόμη, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στη μετατροπή οριστικών αιτήσεων σε προσωρινές, καθώς και ζητήματα που προέκυψαν μετά τη μεταφορά δεδομένων από τις περυσινές αιτήσεις, ειδικότερα ως προς το είδος του μισθωτηρίου, τα στοιχεία επικοινωνίας και την απαλοιφή ενστάσεων.

Σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα, η ΑΑΔΕ έχει διαθέσει την αναγκαία ασφαλή διαλειτουργικότητα για την Κάρτα Αγρότη.

Τέλος, συνεχίζεται η παρακολούθηση των θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της ψηφιακής υλοποίησης για την υποβολή ΕΑΕ 2026 από κληρονόμους γεωργών που απεβίωσαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 και δεν είχαν υποβάλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης (υποδείγματα Φ5 ή Φ11) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

ΑΠΕ - ΜΠΕ