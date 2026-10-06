Αρχαιολογική επίβλεψη των έργων βιολογικού Κορώνης

Το κόστος της μισθοδοσίας τους υπολογίζεται συνολικά στα 129.600 ευρώ.

Στην απόφαση της υπουργού αναφέρεται ότι “για την εκτέλεση του υποέργου 4 (αρχαιολογική επίβλεψη) εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 160.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό ενάριθμο 2026ΣΜ85500001 της ΣΑΜ 855 του ΠΔΕ του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»”.