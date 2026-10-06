Δυτική Μάνη: Θετική γνωμοδότηση για ανακατασκευή του λιμενίσκου της Στούπας

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι - μέλη της Επιτροπής από τη μειοψηφία Γιώργος Κωστέας και Χρήστος Λυμπερέας, ψήφισαν λευκό, αναφέροντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει τοποθέτηση του Τοπικού Συμβουλίου και όλων των φορέων (ψαράδες κλπ.) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Οπως αναφέρθηκε από τη γενική γραμματέα του Δήμου Χριστίνα - Φαίδρα Νηφάκου, η διαβούλευση είναι ανοιχτή για το κοινό, όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Η μελέτη πρέπει να γνωστοποιηθεί την ίδια χρονική περίοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή και στο Τοπικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί και το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και δικαίωμα ψήφου.

Με βάση τα όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή, το έργο με τίτλο “Ανακατασκευή λιμενίσκου Στούπας” αφορά την ανακατασκευή του υφιστάμενου λιμενίσκου, ο οποίος είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1970, έχει υποστεί βλάβες και δεν είναι ασφαλής και λειτουργικός για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Σύμφωνα με τη μελέτη, το υπό εξέταση έργο αφορά υφιστάμενο λιμένα τοπικής σημασίας με μικτή χρήση, καθώς εξυπηρετεί αλιευτικά, τουριστικά και σκάφη αναψυχής.

Ο λιμενίσκος της Στούπας προτείνεται να ανακατασκευαστεί με την ίδια περίπου διάταξη των έργων που έχει σήμερα, όσον αφορά το μήκος και τον προσανατολισμό του, δηλαδή χωρίς την επέκταση των λιμενικών υποδομών και εν γένει να ανακατασκευαστεί με την ελάχιστη παρέμβαση για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.