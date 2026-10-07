Καλαμάτα: Πρώτη συνάντηση φίλων της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα

Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και προγραμματισμού δράσης οργάνωσε σήμερα το απόγευμα, η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) – νέο κόμμα Τσίπρα, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Στη συνάντηση παρέστησαν τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά και οι φίλοι/φίλες, που θέλουν να εγγραφούν ως νέα μέλη.

Στο προεδρείο ήταν ο περιφερειακός συντονιστής Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Τσεφαλάς και από τη Σ.Ε. ο συντονιστής Κώστας Γαλιώτος και ο Βασίλης Αμανατίδης, μέλος της.

Στην εισήγησή του ο Κ. Τσεφαλάς, με καταγωγή από τη Μεσσήνη, παρατήρησε ότι “ήρθαμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να κυβερνήσουμε”. Κι εκτίμησε πως με βάση και τις απόψεις του προέδρου Αλέξη Τσίπρα, “αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλος και δεν είναι έπαρση. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την χώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δεν έκαναν τίποτα”.

Δήλωσε ότι αν δεν ήταν η ΕΛΑΣ, “ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε κάνει εκλογές, τους χαλάσαμε τα σχέδια” και ανέφερε πως “από τις 20 του μήνα και μετά όλο και περισσότεροι δεν τη βγάζουμε”.

Ο περιφερειακός συντονιστής επισήμανε ότι στόχος της ΕΛΑΣ είναι “μια διαφορετική παραγωγική ανασυγκρότηση. Να παράγουμε περισσότερα, να τα μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα”. Διευκρίνισε ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε σε κάθε περιοχή. Τι παραγωγική ανασυγκρότηση θα κάνουμε στην περιοχή”.

Γ.Σ.