Μεσσήνη: Κατεδαφίστηκε ολοκληρωτικά το κτήριο Τσερπέ

Κατεδαφίστηκε ολοκληρωτικά από τον Δήμο Μεσσήνης το χαρακτηρισμένο ως μνημείο κτήριο Τσερπέ, στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχει αποχαρακτηριστεί.

Η ενέργεια αυτή του Δήμου εντάσσεται, προφανώς, στην προσπάθεια εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την αξιοποίηση του χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 157, με το δάνειο ύψους 636.433,87 ευρώ που πήρε ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις απαλλοτριώσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Ιουνίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε τους όρους για τη λήψη του δανείου, κατά πλειοψηφία, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος είχε ενημερώσει ότι εκεί προβλέπονται χώρος πρασίνου κι επέκταση της οδού Πολυτεχνείου και πως η διάρκεια της εξόφλησης θα είναι 10 χρόνια, το επιτόκιο 4,25% και η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 79.446,12 ευρώ.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος είχε αναφέρει ότι η προσωρινή τιμή μονάδας ορίστηκε με απόφαση του δικαστηρίου τον Απρίλιο και πως δεν ασκήθηκε έφεση για οριστική τιμή, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης.

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη και Κώστας Μαλιώτης είχαν επισημάνει την ανάγκη αποχαρακτηρισμού του κτηρίου Τσερπέ από διατηρητέο μνημείο. Την αποδοχή των όρων είχαν καταψηφίσει ο Κ. Μαλιώτης και ο συνάδελφός του Γιάννης Μπαρακάρης.

* Το κτήριο Τσερπέ “στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου ή Δημάρχου Σταύρου Τσούση και Καπετάν Κράμπα, Ο.Τ. 157, στο Δήμο Μεσσήνης, φερόμενης ιδιοκτησίας Δώρας Τσερπέ”, είχε χαρακτηριστεί ως μνημείο το 2016, με απόφαση του τότε υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά και είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Είχε χαρακτηριστεί ως μνημείο, σύμφωνα με την απόφαση, “διότι διαθέτει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και αποτελεί τεκμήριο για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στη Μεσσήνη τον 19ο αιώνα”.

Γ.Σ.