Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης

Πολύ λίγες είναι οι θέσεις στάθμευσης που παραμένουν στην οδό Αναγνωσταρά με το έργο της ανάπλασης, μας επισήμανε συμπολίτης μας και σχολίασε ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο το σοβαρό πρόβλημα πάρκινγκ στο κέντρο της Καλαμάτας και γύρω απ’ αυτό.