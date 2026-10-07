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Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026 20:40

Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης

Γράφτηκε από τον

Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης

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Πολύ λίγες είναι οι θέσεις στάθμευσης που παραμένουν στην οδό Αναγνωσταρά με το έργο της ανάπλασης, μας επισήμανε συμπολίτης μας και σχολίασε ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο το σοβαρό πρόβλημα πάρκινγκ στο κέντρο της Καλαμάτας και γύρω απ’ αυτό.

Από την Βαλαωρίτου μέχρι και την Καίσαρη, σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν γίνει και αυτές που υλοποιούνται, δημιουργούνται μόνο 5 θέσεις στάθμευσης για ΙΧ(!).

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