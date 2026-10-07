Βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών στη Μεσσηνία

Αναφορά με την οποία ζητούν “να προσληφθούν άμεσα όλοι οι σχολικοί νοσηλευτές, που απαιτούνται για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες στον νομό Μεσσηνίας”, κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννης Δελής, Λιάνα Κανέλλη και Μαρία Κομνηνάκα κατέθεσαν αναφορά την ανακοίνωση του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας, για το σοβαρό θέμα των σχολικών νοσηλευτών.

Με την ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας μητέρας παιδιού, που έχει νοσηλευτή για 2,5 μέρες(!) την εβδομάδα σε σχολείο της Καλαμάτας, καταγγέλλει “την τεράστια καθυστέρηση στο διορισμό σχολικών νοσηλευτών που προβλέπει ο νόμος, σε σχολεία που έχουν αιτηθεί οι γονείς την παρουσία τους λόγω ασθένειας των παιδιών τους” κι επισημαίνει: “Συγκεκριμένα, συναδέλφισσα, ιδιωτική υπάλληλος, καταγγέλλει ότι για το παιδί της που πάσχει από επιληψία, ο σχολικός νοσηλευτής θα μπορεί να καλύπτει το σχολείο του παιδιού της μόνο για 2,5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει, γιατί από τις αιτήσεις που έχουν γίνει, απαιτούνται συνολικά 14 σχολικοί νοσηλευτές στην Καλαμάτα, ενώ έχουν προσληφθεί μόλις 8. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι σχολικοί νοσηλευτές να εξυπηρετούν κάποιες μέρες ένα σχολείο και κάποιες μέρες άλλο”.

Το Συνδικάτο απαιτεί “εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και τον ορισμό όλων των σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία που έχουν γίνει αιτήσεις. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία”.