Η αποτυχία που φέρνει ακριβό λογαριασμό

Ο δήμαρχος Καλαμάτας σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα έδειξε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη που έχει πάρει η κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) και προανήγγειλε επαφές με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου σαφέστατα «αδειάζει» τη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ και πάει ο ίδιος στους υπουργούς, μήπως και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Να θυμίσουμε ότι η καθυστέρηση της κατασκευής των ΣΜΑ αναγκάζει καθημερινά να μεταφέρονται με απορριμματοφόρα τα σκουπίδια στο εργοστάσιο επεξεργασίας στην Καλλιρρόη. Οι ΣΜΑ έπρεπε να είναι έτοιμοι με την έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας, και η καθυστέρηση έχει γονατίσει οικονομικά τους δήμους και έχει τινάξει στον αέρα τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι δήμαρχοι βλέπουν καθημερινά να ανεβαίνει ο λογαριασμός των σκουπιδιών και να απαξιώνεται ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι πλέον βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλούς οικονομικούς λογαριασμούς που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες. Οι εκλογές είναι σε δύο χρόνια και φαίνεται ότι δύσκολα θα καταφέρουν οι νυν δημοτικές αρχές να διαχειριστούν το έλλειμμα που διαμορφώνεται. Γνωρίζουν επίσης πως, αν μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες αυξηθούν εκ νέου τα δημοτικά τέλη, καλύτερα να μην κατέβουν καν στις επόμενες εκλογές.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, όπως και συνολικά οι δημοτικές αρχές Πελοποννήσου, φαίνεται πως δεν διαχειρίστηκαν με τρόπο αποτελεσματικό το ζήτημα των απορριμμάτων. Επαναπαύτηκαν σε διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις και άφησαν τα πράγματα να κυλούν. Βρίσκονται σήμερα προ εκπλήξεων τόσο στην υπόθεση των Σταθμών Μεταφόρτωσης όσο και στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, όπου οι δημοτικές αρχές έχουν εκτεθεί, με τον κίνδυνο να κληθούν οι πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα εκατομμυρίων να είναι υπαρκτός και εξαιρετικά πιθανός.

Άργησαν να δράσουν και να βάλουν φρένο, και τώρα, βλέποντας το αδιέξοδο, σπεύδουν να «μπαλώσουν» την κατάσταση. Ορθά προφανώς παρακάμπτουν τους κύριους υπεύθυνους και σπεύδουν να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει. Επειδή όμως η αποτυχία θα πρέπει να έχει συνέπειες, οφείλουν να δώσουν και σαφές μήνυμα καταλογίζοντας την ευθύνη. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν εσωκομματικές ισορροπίες σε ένα ταραγμένο περιβάλλον, αλλά η «βόμβα» της διαχείρισης των σκουπιδιών, αν δεν απασφαλιστεί, θα τινάξει στον αέρα όλο το αυτοδιοικητικό σύστημα της Ν.Δ. στην Πελοπόννησο, με τους πολίτες να καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό των αστοχιών αλλά και των επιλογών τους.

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