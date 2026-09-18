Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας (Βίντεο)

Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα, ενώ οι βροχές θα έχουν κατά κύριο λόγο τοπικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ , Νικολέτας Ζιακοπούλου.

Σήμερα αναμένονται λίγες παροδικές νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 31 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες παροδικές νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τοπικές μπόρες αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.