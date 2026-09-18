Αναθέσεις, αξιολόγηση και ανοιχτό ενδεχόμενο αλλαγών στη Φάρις: Στο μικροσκόπιο οι επιλογές καλλιτεχνικών διευθυντών

Οι πρόσφατες αναθέσεις καθηκόντων καλλιτεχνικής διεύθυνσης στις σχολές της Φάρις, η διαδικασία επιλογής των προσώπων που ανέλαβαν τις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών ή αντικαταστάσεων, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Το ζήτημα έφερε προς συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Γιώργος Σωφρονάς, ο οποίος στάθηκε στη θεσμική λειτουργία των σχολών, στις διαδικασίες ορισμού των καλλιτεχνικών διευθυντών, αλλά και στις προσλήψεις εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕΚ, όπου υπήρξε προκήρυξη και, όπως σημείωσε, σημαντική συμμετοχή υποψηφίων.

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιοκρατική και διαφανή, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα.

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, στις περιπτώσεις του Δημοτικού Ωδείου, της Σχολής Χορού και του Εικαστικού Εργαστηρίου οι θέσεις καλλιτεχνικής διεύθυνσης καλύφθηκαν με ανάθεση, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

«Οι δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας κάθε θεσμικού οργάνου είναι κύριο συστατικό του πυρήνα του πολιτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρότεινε οι θέσεις ευθύνης στους τομείς της Φάρις να καλύπτονται μέσα από προκηρύξεις και ανοιχτές διαδικασίες, ώστε άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης με αξιόλογα βιογραφικά να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τον δικό τους ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση καταξιωμένων καλλιτεχνών, κάνοντας αναφορά στον αείμνηστο Χρήστο Ρηγανά και υποστηρίζοντας ότι δεν έτυχε της αναγνώρισης που του άρμοζε.

Ο κ. Σωφρονάς άσκησε ακόμη κριτική στον δήμαρχο Καλαμάτας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον πολιτισμό, εκφράζοντας την αγωνία του για το μέλλον των σχολών της Φάρις.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η τοποθέτησή του δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στη διαφάνεια και στον τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών δομών.

Απαντώντας, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας σημείωσε ότι η λειτουργία των καλλιτεχνικών σχολών της κοινωφελούς επιχείρησης διέπεται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Όπως εξήγησε, η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δεν περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για θέση ή πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή στις συγκεκριμένες δομές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αναθέσεις καθηκόντων καλλιτεχνικής διεύθυνσης δεν αποτελούν νέες προσλήψεις, αλλά εντάσσονται στην εσωτερική οργάνωση και στη λειτουργική κάλυψη των αναγκών των σχολών.

Ο κ. Δρούγας ανέφερε ότι, προκειμένου να διασφαλιστούν η συνέχεια, η αποτελεσματικότητα και η εύρυθμη λειτουργία των δομών, κρίθηκε αναγκαία η ανάθεση των συγκεκριμένων καθηκόντων σε πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, σημείωσε ότι ακολουθήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι οι αρμόδιες επιτροπές προχώρησαν σε αξιολόγηση των υποψηφίων, συνεντεύξεις και μοριοδότηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική, όπως τη χαρακτήρισε, αύξηση των εγγραφών στις καλλιτεχνικές σχολές της Φάρις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία τους.

Βασιλόπουλος: Οι επιλογές δεν ήταν προσωπικές αποφάσεις

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι οι επιλογές των καλλιτεχνικών διευθυντών δεν αποτέλεσαν προσωπικές δικές του αποφάσεις, αλλά προέκυψαν μέσα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις και βάσει του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας της κοινωφελούς επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, επιλέχθηκε η αξιοποίηση ανθρώπων που ήδη υπηρετούσαν στις σχολές, γνώριζαν τη λειτουργία και τα προβλήματά τους και μπορούσαν να διασφαλίσουν τη συνέχεια των δομών χωρίς αναταράξεις.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αξιολόγησης κάθε δημοτικής δομής, με κριτήρια, όπως είπε, το παραγόμενο έργο, την οικονομική λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και στο παρελθόν έχουν γίνει αντικαταστάσεις καλλιτεχνικών διευθυντών, λέγοντας ότι αντίστοιχες αλλαγές μπορούν να εξεταστούν και στο μέλλον.

Ο κ. Βασιλόπουλος αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τις σχολές της Φάρις, επισημαίνοντας ότι κάθε πρόταση αξιολογείται.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επόμενα βήματα ή νέες κινήσεις στον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας των καλλιτεχνικών δομών.