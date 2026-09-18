Στη Χώρα 25 και 26 Σεπτεμβρίου το 4ο Oliday

Στη Χώρα Μεσσηνίας πραγματοποιείται στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου το 4ο Oliday, το οποίο φέτος συνδυάζεται με το Πανελλήνιο Forum Αγροοικολογίας 2026, με κεντρικό θέμα «Αγροοικολογικές προσεγγίσεις στην ελαιοκαλλιέργεια».

Το Oliday αποτελεί την ετήσια συνάντηση των ανθρώπων του μεσογειακού ελαιώνα και σηματοδοτεί την έναρξη της συγκομιδής της τοπικής Μαυρολιάς, μιας από τις πρωιμότερες ελληνικές ποικιλίες. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή μεσογειακή ελαιοκαλλιέργεια, όπως η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία, η διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους, η απώλεια βιοποικιλότητας, οι εχθροί και οι ασθένειες, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η αστάθεια του αγροτικού εισοδήματος.

Στόχος είναι να ανοίξει η συζήτηση για τη μετάβαση από έναν ελαιώνα εξαρτημένο από εξωτερικές εισροές σε ένα ανθεκτικό, βιοποικίλο και οικονομικά βιώσιμο αγροοικοσύστημα, με αξιοποίηση της επιστημονικής, εμπειρικής και τοπικής γνώσης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με εκπαιδευτική δράση για σχολεία στον Ελαιώνα του Νέστορα, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. Από τις 9.45 έως τις 10.15 θα γίνει η υποδοχή των μαθητών και από τις 10.15 έως τις 12.30 ξενάγηση στον Ελαιώνα του Νέστορα και βιωματικό παιχνίδι σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας. Στις 12.30 θα ακολουθήσει μετακίνηση στο εστιατόριο DIM AL και από τις 12.45 έως τις 2 μ.μ. γευσιγνωσία ελαιολάδου και ελαφρύ γεύμα.

Στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο ισόγειο του κτηρίου REX, θα εγκαινιαστεί έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Υπεραιωνόβιες Ελιές», σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αειφορίας Καλαμάτας και με τη συμμετοχή του 1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το ενδιαφέρον μεταφέρεται στον 1ο όροφο του κτηρίου REX, όπου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Forum Αγροοικολογίας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 9.30 και στις 9.40 θα ακολουθήσει το καλωσόρισμα και η έναρξη από τη Βίκυ Ιγγλέζου, Project Manager της ΑΕΣ-ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ.

Από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι κύριες ομιλίες από τον Antonio J. Manzadena, αναπληρωτή καθηγητή Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Jaen της Ισπανίας, τον Εμμανουήλ Καμπουράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και τον Σταύρο Βέμμο, ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ίδιο διάστημα θα γίνουν επιστημονικές παρουσιάσεις από τη Σοφία Δερβίσογλου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Πέτρο Στρατή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη Χριστίνα Αγγελή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τον συντονισμό θα έχει ο Δρ. Βασίλειος Γκισάκης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Από τις 12 έως τις 12.30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων με αναρτήσεις poster και από τις 12.30 έως τις 2 μ.μ. θα ακολουθήσει γεύμα.

Από τις 2.30 έως τις 3.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αγροοικολογικές προσεγγίσεις στην ελαιοκαλλιέργεια». Θα συμμετάσχουν η Κατερίνα Σκόνδρα, βιοκαλλιεργήτρια και έμπορος επιτραπέζιας ελιάς, ο Johannes Eisenbach, γεωργοοικονομολόγος και συντονιστής του Πανελλαδικού Δικτύου Βιοκυκλικής Φυτοπονίας, και ο Δημήτριος Ευαγγελινός, πρόεδρος του Biolivia – Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Βιολογικής Ελιάς Ολύνθου Χαλκιδικής. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο πρόεδρος της ΑΕΣ-ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ Γιώργος Κόκκινος.

Στις 3.30 μ.μ. θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και στις 4 μ.μ. θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Πανελλήνιου Forum Αγροοικολογίας και του 4ου Oliday.