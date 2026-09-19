Εκδήλωση του ΚΚΕ για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς της Καλαμάτας

Εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς της Καλαμάτας πραγματοποιεί η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Θέμα της εκδήλωσης είναι: “40 χρόνια από τον σεισμό της Καλαμάτας: Πόσο ασφαλείς είμαστε σήμερα; Επίκαιρα και αναγκαία τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας - Οι θέσεις του ΚΚΕ”.

Ομιλητές θα είναι: Ο Δημήτρης Κουτζής, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με θέμα “Οι θέσεις του ΚΚΕ για την θωράκιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές”. Ο Γρηγόρης Οικονομόπουλος, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, με θέμα “Η κατάσταση της αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων και των δημόσιων υποδομών”. Ο Γιάννης Λυριτζής, στέλεχος της Κ.Ο. Μεσσηνίας την περίοδο του σεισμού της Καλαμάτας, με θέμα “Η παρέμβαση της Κομματικής Οργάνωσης Καλαμάτας για την οργάνωση της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης των σεισμοπαθών”.

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις από το κοινό.

Σε ανακοίνωσή της η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ αναφέρει:

“Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, τον Σεπτέμβρη του 1986, που έπληξε την Καλαμάτα, αφήνοντας πίσω του 22 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες ξεσπιτωμένους.

Τέσσερις δεκαετίες μετά, το ερώτημα της ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού παραμένει επίκαιρο.

Τι έχει αλλάξει από τότε; Πόσο προστατευμένα είναι σήμερα τα σχολεία, τα δημόσια κτήρια και οι υποδομές; Γιατί η πρόληψη και η προστασία από φυσικές καταστροφές παραμένουν διαχρονικά ανεπαρκείς;

Η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας επιδιώκει, με την εκδήλωση αυτή, να προβάλλει τις θέσεις του ΚΚΕ για τη σημερινή κατάσταση και τον απαραίτητο σχεδιασμό αντισεισμικής προστασίας και πρόληψης, απέναντι στην πολιτική που, μπροστά στα κέρδη, θεωρεί κόστος την ουσιαστική προστασία του λαού. Να αναδείξει την συμβολή του εργατικού - λαϊκού κινήματος,της αλληλεγγύης απέναντι στην πολιτική που αφήνει απροστάτευτο το λαό και την λαϊκή περιουσία στις φυσικές καταστροφές”.