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Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 15:05

Βουλιαγμένη: Καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα κατέληξε σε τραγωδία (Βίντεο)

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Βουλιαγμένη: Καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα κατέληξε σε τραγωδία (Βίντεο)

Navarino Agora

Άγριος ξυλοδαρμός στην Ακτή Βουλιαγμένης με τραγική κατάληξη για έναν 82χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν ένας 76χρονος, που βρισκόταν μαζί με μία 21χρονη, διαπληκτίστηκε με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ακολούθησε ξυλοδαρμός, με τον ηλικιωμένο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 82χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, αναφέρει το reader.

Ο 76χρονος και η 21χρονη έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο του ANT1:

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