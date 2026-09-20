14ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Άνοιξαν οι συμμετοχές για πληρώματα και εθελοντές

Σε ρυθμούς Καρναβαλιού αρχίζει να κινείται ήδη η Καλαμάτα, καθώς η φόρμα συμμετοχής πληρωμάτων για το 14ο Καλαματιανό Καρναβάλι είναι πλέον στον αέρα.

Φίλοι, παρέες, ομάδες και σύλλογοι που αγαπούν το Καρναβάλι μπορούν ήδη να οργανώσουν το δικό τους πλήρωμα και να δηλώσουν συμμετοχή στη μεγάλη καρναβαλική γιορτή της πόλης, βάζοντας ουσιαστικά μπροστά την προετοιμασία για τη διοργάνωση του 2027.

Παράλληλα, έχουν ανοίξει και οι αιτήσεις συμμετοχής εθελοντών, με το κάλεσμα να απευθύνεται σε όσους έχουν διάθεση, ενέργεια και δημιουργικότητα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά στην προετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων του Καρναβαλιού.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Η φετινή προετοιμασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο τιμόνι του Καλαματιανού Καρναβαλιού βρίσκεται πλέον ο Παναγιώτης Μάλαμας, ο οποίος καλείται να συνεχίσει και να εξελίξει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια από τους προκατόχους του.

Η αλλαγή στην ηγεσία δημιουργεί προσδοκίες για τη νέα κατεύθυνση της διοργάνωσης και για τις ιδέες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν, σε μια περίοδο κατά την οποία το Καλαματιανό Καρναβάλι έχει ήδη ανεβάσει τον πήχη, καταγράφοντας αυξημένη συμμετοχή και ενισχυμένη παρουσία στην πόλη.

Το ζητούμενο πλέον είναι η δυναμική αυτή να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, καλύτερη οργάνωση και ακόμη πιο ισχυρή ταυτότητα, μέσα από τις ανάλογες κατασκευές, θεματικά events, την αύξηση των πληρωμάτων και πρωτοβουλίες που θα περνούν πρώτα από τη Φάρις.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ «ΧΩΡΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ»

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόταση για την αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΣΕ και ειδικότερα του κτιρίου του πρώην Καρναβαλικού Εργαστηρίου.

Η προοπτική αφορά τη δημιουργία ενός σταθερού χώρου που θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Καλαματιανού Καρναβαλιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την περίοδο των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει μόνιμη βάση στη δημιουργική προετοιμασία, στις κατασκευές, στις συναντήσεις και στις δράσεις των ανθρώπων του θεσμού, ενισχύοντας παράλληλα τη συνέχεια και την οργανωτική του αυτονομία.

Παράλληλα, η νέα περίοδος συνοδεύεται από τον επικαιροποιημένο Κανονισμό λειτουργίας του Καλαματιανού Καρναβαλιού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και ξεκάθαρου πλαισίου για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή.

Στο σκεπτικό του Κανονισμού τονίζεται ότι το Καλαματιανό Καρναβάλι αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου Καλαμάτας, με σημαντική παρουσία στην τοπική κοινωνία και με τα καρναβαλικά πληρώματα να αποτελούν την «ψυχή» της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, στον ευρύτερο ρόλο του θεσμού, ο οποίος δεν περιορίζεται στην ψυχαγωγία, αλλά συνδέεται με την τουριστική προβολή της Καλαμάτας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το νέο πλαίσιο θέτει ως βασικές προτεραιότητες την καλύτερη οργάνωση, την ασφάλεια, την αισθητική συνέπεια, τη διαφάνεια στη συμμετοχή και την ίση μεταχείριση των πληρωμάτων, με τελικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων και τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του Καλαματιανού Καρναβαλιού.