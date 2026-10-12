Νεκρή βρέθηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδι (βίντεο)

Νεκρή εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια 89χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στο Μενίδι, όπου έμενε με τον 62χρονο γιο της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο 69χρονος ανιψιός της γυναίκας, την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η 89χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης, ενώ ως αιτία θανάτου διαπιστώθηκε η ασφυξία. Παράλληλα ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου της 89χρονης, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτης, το απόγευμα της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιού της άτυχης γυναίκας, ο οποίος επίσης είναι ρακοσυλλέκτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό. Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ