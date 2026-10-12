Σύλληψη Τούρκων με ναρκωτικά στον κόμβο του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Οι τρεις νεαροί αλλοδαποί είχαν πάνω τους ποσότητες ναρκωτικών, για τον έναν εξ’ αυτών εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αλβανικές Αρχές για ανθρωποκτονία στις 9 Μαρτίου 2026, ενώ εμφάνισαν πλαστές βουλγαρικές ταυτότητες.

Ειδικότερα νωρίς προχθές το πρωί αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Μεσσηνίας σταμάτησαν για έλεγχο στον κόμβο του Αεροδρομίου έναν ταξί που είχαν μισθώσει τρεις υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 19, 21 και 22 ετών.

Πάνω τους βρέθηκαν 14,7 γραμμάρια χασίς και 0,9 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον, ο 19χρονος και ο 22χρονος, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επέδειξαν στους αστυνομικούς πλαστές βουλγάρικες ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης, ενώ όπως προέκυψε διέμεναν παράνομα στη χώρα.

ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Οπως αποδείχθηκε σε βάρος του 19χρονου Τούρκου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αλβανικών Αρχών από τις 9 του περασμένου Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία και παράνομη κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και σε βάρος του 19χρονου και του 22χρονου δικογραφία για τους αλλοδαπούς και για πλαστογραφία, ενώ κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα που είχαν πάνω τους. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.