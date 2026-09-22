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Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 16:13

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή εξαιτίας κεραυνού – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή εξαιτίας κεραυνού – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Μία γυναίκα έπαθε ανακοπή σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με τις με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με πτώση κεραυνού κατά τη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Αστυνομικά της Ηλιούπολης και σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, καθώς φαίνεται να τρόμαξε από τον κρότο ενός κεραυνού.

Η γυναίκα ανακοπή και αμέσως οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο το οποίο έφτασε στην περιοχή. Την παρέλαβε και καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο της έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τελικά η ανακοπή ανετάχθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα δεν χτυπήθηκε από κεραυνό. Μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
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