Στην Καλαμάτα το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Emerald Azzurra

Μία ακόμη άφιξη κρουαζιερόπλοιου καταγράφηκε σήμερα στο λιμάνι της Καλαμάτας, με το πολυτελές Emerald Azzurra να καταπλέει στην πόλη στο πλαίσιο κρουαζιέρας με επίκεντρο σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Το πλοίο μετέφερε περίπου 70 επιβάτες και ισάριθμα μέλη πληρώματος, με την άφιξή του να προσθέτει ακόμη μία παρουσία στον φετινό κύκλο προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Η Καλαμάτα αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της συγκεκριμένης διαδρομής, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον αρχαιολογικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο της σημερινής παραμονής, επιβάτες του Emerald Azzurra αναχώρησαν με λεωφορεία για την Αρχαία Μεσσήνη, έναν από τους σημαντικότερους και καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Παράλληλα, επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν στην Καλαμάτα, γνωρίζοντας το ιστορικό κέντρο, την αγορά και τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης.

Η συγκεκριμένη κρουαζιέρα περιλαμβάνει επτά διανυκτερεύσεις εν πλω, με την επιβίβαση στο Emerald Azzurra να έχει πραγματοποιηθεί στον Πειραιά στις 19 Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε από την Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου.

Πριν από την Καλαμάτα το πολυτελές πλοίο είχε προσεγγίσει το Γύθειο, ενώ επόμενος σταθμός του, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, είναι η Πύλος. Η διαδρομή του Emerald Azzurra στην Πελοπόννησο περιλαμβάνει προορισμούς με ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές περιοχές και μνημεία.