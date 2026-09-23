«Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Η θεατρική παράσταση «Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν» του Ράντοβαν Ιβσικ, που ανέβασε τον Ιούλιο η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, επαναλαμβάνεται την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η παράσταση χειροκροτήθηκε από το κοινό και απέσπασε θετικές κριτικές, μεταξύ άλλων και από την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για ένα έργο που γράφτηκε σε καιρό πολέμου, με στόχο να στηλιτεύσει τη βία από όπου κι αν προέρχεται, ιδιαίτερα όταν ασκείται από εκπρόσωπο της εξουσίας, όπως ο κακός βασιλιάς Γκόρντογκαν. Με αφορμή τα φαινόμενα βίας, ακόμη και μεταξύ νεαρών ηλικιών, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τις συνέπειές της και να λειτουργήσει ως αφορμή προβληματισμού για τα παιδιά και τους εφήβους. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα σε εφήβους, ενώ ενδείκνυται για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Για τον λόγο αυτό, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το πρωί, θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη παράσταση για σχολεία, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Παναγιώτης Αδάμ, τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Κουρουπός, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Εισιτήρια διατίθενται στην Πειραματική Σκηνή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27210 21653 και 6971540945.