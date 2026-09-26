Αμεση λύση για τις αγροτικές ενισχύσεις ζητεί ο Μαντάς (βίντεο)

Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στη διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης των αιτήσεων του ΟΣΔΕ, επεσήμαινε στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, τονίζοντας ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους παραγωγούς, καθώς η νέα ελαιοκομική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών.

Όπως τόνισε, στη Μεσσηνία οι παραγωγοί ανέμεναν να λάβουν τις ενισχύσεις τους μέσα στον Οκτώβριο, προκειμένου να προετοιμαστούν για την παραγωγική περίοδο και να καλύψουν τα πρώτα έξοδα. «Σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, με υψηλό ενεργειακό κόστος, με έλλειψη εργατών γης, με υψηλό κόστος για τη συγκομιδή, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι δεδομένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ, η οποία έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις καθυστερήσεις και να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες διορθώσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες της πλατφόρμας, αλλά και στην πρόσθετη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν παραγωγοί και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με εξουσιοδοτήσεις, συμβάσεις και νέες διαδικασίες.

«Από τη μία να νομοθετούμε ρυθμίσεις που λύνουν τη γραφειοκρατία. Και από την άλλη να εισάγεται περισσότερη γραφειοκρατία σε ένα σύστημα που ήδη δοκιμάζεται», σημείωσε. Ενδεικτικό της κλίμακας του προβλήματος είναι ότι, σε σύνολο περίπου 650.000 αιτήσεων, στο τέλος του μήνα είχαν προχωρήσει μόλις 25.000, όπως ανέφερε ο βουλευτής Μεσσηνίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης της διαδικασίας.

Ο κ. Μαντάς έθεσε παράλληλα και το ζήτημα των παραγωγών που καλλιεργούν εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται ως δημόσιες δασικές στο Κτηματολόγιο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή της δήλωσής τους, παρά τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. «Μπορεί για κάποιους τα 800, 1.000, 1.500 ή 2.000 ευρώ να φαίνονται λίγα ως κρατική ενίσχυση, αλλά για τους παραγωγούς είναι πολύ σημαντικά νούμερα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα της Πολιτείας κρίνεται στην πράξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους για τον παραγωγό.

Κλείνοντας, ο βουλευτής Μεσσηνίας υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες ρυθμίσεις, αλλά ένα κράτος που λειτουργεί καλύτερα, αξιοποιεί τα δεδομένα και παρέχει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα εργαλεία που χρειάζεται ο παραγωγός. «Η υπόθεση του ΟΣΔΕ αποδεικνύει ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Και πρέπει αυτά τα ζητήματα να λυθούν γρήγορα, έτσι ώστε ο παραγωγός, ο αγρότης, να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία», τόνισε.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο κ. Μαντάς σημείωσε τέλος ότι περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την ψηφιοποίηση, τον έλεγχο και τη διαφάνεια στον πρωτογενή τομέα, καθώς και για την αλιεία, την κτηνοτροφία, το νέο ψηφιακό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, τον ΕΛΓΑ και τη μελισσοκομία, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες διαδικασίες πρέπει να μεταφράζονται σε λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική στήριξη του ανθρώπου της παραγωγής.