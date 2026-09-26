Κέλλυ Μαλαμάτου: "Το αγόρι που όλο ρωτούσε τι είναι αγάπη"



Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Gema" το νέο εικονογραφημένο βιβλίο της Κέλλυς Μαλαμάτου "Το αγόρι που όλο ρωτούσε τι είναι αγάπη". Ενα αγόρι που έχει γνωρίσει την ορφάνια, σε μια χώρα που περνά δύσκολα, ξεκινά ένα πνευματικό ταξίδι, στρέφεται γύρω του και κυρίως στα στοιχεία της φύσης με στόχο να ανακαλύψει τι είναι αγάπη. Τι έχει να του πει άραγε η θάλασσα για την αγάπη; Τι θα έλεγε το φεγγάρι, ένα αστέρι, ένα δέντρο, ο άνεμος ή η βροχή; Αλλά και ένα κοχύλι, μία πέτρα, ένας χαμαιλέοντας; Είναι τελικά αγάπη όλα αυτά που νομίζουμε ότι είναι; Και μπορεί κάποιος που έχει βιώσει τη στέρηση ή την απώλειά της να την προσεγγίσει στη ζωή του; Θα καταλήξει άραγε κάπου το ταξίδι του αγοριού; Ενα ποιητικό παραμύθι για την αναζήτηση της έννοιας και της εμπειρίας της αγάπης. Για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στις βαθύτερες πτυχές της και στην καλλιέργεια μιας στάσης που να την εμπεριέχει σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για να κινητοποιήσει κι εμάς τους ενήλικες να ξανασκεφτούμε πάνω στην αγάπη και να την πλησιάσουμε περισσότερο μέσα μας και γύρω μας. Ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.



Βιογραφικά

Η συγγραφέας:

Η Κέλλυ Μαλαμάτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Έχει σπουδάσει γλωσσολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος στην Αθήνα. Έχει εκδώσει δύο ποιητικά βιβλία, τη συλλογή Αθέατες μεταβάσεις (εκδ. Γαβριηλίδης, 2011), για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή Μαρία Πολυδούρη του Δήμου Καλαμάτας και τα Σημεία ρήξης (εκδ. Μελάνι, 2015), καθώς και το παιδικό βιβλίο Όταν ένα δεινοσαυράκι συνάντησε ένα κρεμμυδάκι (εκδ. Gema, 2016). Επίσης, στίχοι της συνοδεύουν το λεύκωμα της Δάφνης Κοτσιάνη "Beyond the Arctic Circle" (Blurb, 2016) και το προσωπικό φωτογραφικό της λεύκωμα "Under the trees" (iFocus Editions, 2023).

Η εικονογράφος:

Η ∆ήµητρα Ντρούλια γεννήθηκε το 1974. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και σκίτσο και εικονογράφηση στη Σχολή Ορνεράκη. Ασχολείται µε τη ζωγραφική και την εικονογράφηση, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία εικόνων που αφηγούνται ιστορίες και εµπνέουν τη φαντασία των παιδιών. Έχει εικονογραφήσει το βιβλίο Η Περσεφόνη – Η Μεγάλη Συνάντηση, της συγγραφέως Μυρσίνης Σαµαρά, ενώ το παρόν βιβλίο αποτελεί τη νέα της συνεργασία στον χώρο του παιδικού βιβλίου.