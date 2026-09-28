Στο “Οργανωμένο Έγκλημα” οι έρευνες για τη φωτιά στη Νέα Ιωνία (βίντεο)

Τα αίτια πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου, στη Νέα Ιωνία, εξετάζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, από την έως τώρα εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αρχές δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού. Φαίνεται, όμως, πως υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για περιέλουση με εύφλεκτο υγρό από αγνώστους, άρα οι Αρχές «βλέπουν» εμπρησμό.

Για τον λόγο αυτό τις έρευνες ανέλαβε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι, το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου τρία χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιχείρηση είχε δολοφονηθεί ένας άντρας μετά από ένοπλη συμπλοκή μελών της συμμορίας των «Lions».

Στο μεταξύ, οι εικόνες από το σημείο, λίγη ώρα μετά την κατάσβεση της φωτιάς, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Υπενθυμίζεται πως, από τις φλόγες καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα και απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, που είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται ζημιές.

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 04:25, αλλά και την εκκένωση των διαμερισμάτων.

Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ορισμένα άτομα από το κτήριο.

Τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς καταγράφουν βίντεο που δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας.