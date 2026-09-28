Θέατρο Τέχνης: Οι 5 υποψήφιοι για το νέο Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει νέο ετήσιο βραβείο για να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, αναδεικνύοντας δημιουργούς που συνεχίζουν την αναζήτηση του καινούργιου στη σκηνή.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν καθιερώνει από φέτος το «Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν», έναν νέο θεσμό που έχει ως στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη του Καρόλου Κουν.

Ο Κάρολος Κουν αναζητούσε διαρκώς το καινούργιο, έδινε χώρο σε νέους δημιουργούς και αντιμετώπιζε το θέατρο ως έναν χώρο διαρκούς μαθητείας. «Μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα για πολύ. Κι εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητέψουν κι εκείνοι», έλεγε χαρακτηριστικά.

Το Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός.

Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Για την επιλογή των υποψηφιοτήτων θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα τους κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και 31 Αυγούστου του επόμενου.

Ειδικά για την πρώτη απονομή του Βραβείου, η επιτροπή, κατ’ εξαίρεση, έλαβε υπ’ όψιν τη σκηνοθεσία παραστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου η έναρξη του νέου θεσμού να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο δείγμα της δημιουργικής παρουσίας νέων σκηνοθετών και σκηνοθέτιδων.

Το Βραβείο, που φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3000 ευρώ, προσφορά ανώνυμου δωρητή που εξασφάλισε ο Γιάννης Μόσχος.

H επιτροπή αποτελείται από τους Μάνο Βαβαδάκη, Μαριάννα Κάλμπαρη, Γιώργο Κουτλή, Γεωργία Μαυραγάνη και Γιάννη Μόσχο.

Η πρώτη τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 20.00, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στη Σκηνή της οδού Φρυνίχου (Φρυνίχου 14, Πλάκα).

Οι πέντε υποψήφιοι και υποψήφιες για το Βραβείο είναι οι:

- Κωνσταντίνος Αβράμης, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ο παρείσακτος», παραγωγή: dispositif, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Φουαγιέ), 2026.

- Σοφία Αντωνίου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Άμλετ (machine)», Masterskaya Productions, Θέατρο Πορεία, 2026

- Νοεμή Βασιλειάδου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της ενότητας grape (Greek Agora of Performance), Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), 2025.

- Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η Λυγερή» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024.

- Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μα γκραν’ μα», Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024.

Η είσοδος στην τελετή απονομής του βραβείου είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πηγή: news247.gr