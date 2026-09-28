Μαζωνάκης: Εγγραφο-φωτιά «καίει» τον ΙΣΑ για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Γνώριζαν από το 2025 (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον Ιούλιο του 2026 οι υπεύθυνοι του ΙΣΑ είχαν ενημερωθεί από την πλευρά των γιατρών ότι είχε αποκτηθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε προγραμματιστεί μεταγενέστερος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο. Μεσολάβησε, ωστόσο, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνέχεια ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς στα ιατρεία της Καρνεάδου και της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, δηλώνεται ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε νέα κάτοψη του ιατρείου, σε τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE για μικροσκόπιο, σε φωτογραφίες από την απομάκρυνση της σάουνας και του κρεβατιού μασάζ, καθώς και σε συσκευές που παρουσιάζονται ως «επικουρικά προσαρτήματα» της ήδη δηλωμένης συσκευής οζονοθεραπείας.

Στο επίμαχο έγγραφο, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, εμφανίζεται και το INUSPHERESIS Machine, με κόστος περίπου 29.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μηχάνημα που παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε φίλτρο με την ονομασία Inus Filter Kit TKM58, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιείται στο κύκλωμα φίλτρου πλάσματος.

Το στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ένα μηχάνημα αξίας περίπου 29.000 ευρώ εμφανίζεται στα σχετικά έγγραφα ως προσάρτημα συσκευής οζονοθεραπείας, η οποία, όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος.

Τα ερωτήματα για το τι γνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος

Η συγκεκριμένη αλληλογραφία δημιουργεί πλέον ερωτήματα για το τι ακριβώς είχε γίνει αντιληπτό από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου και πώς αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που είχαν αποσταλεί.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν τα στοιχεία που είχαν σταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο ήταν επαρκή ώστε να γίνει αντιληπτό ότι επρόκειτο για συσκευές πλασμαφαίρεσης και, εφόσον αυτό συνέβαινε, γιατί δεν ακολούθησε άμεσα ειδικός έλεγχος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, στον Ιατρικό Σύλλογο εξετάζεται το ενδεχόμενο εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς γνώριζαν οι ελεγκτές, τι διαπίστωσαν κατά τις αυτοψίες και ποιες ενέργειες έγιναν ή δεν έγιναν μετά τα σχετικά έγγραφα.

Πηγή: www.tovima.gr