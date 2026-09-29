Τηλεφωνικές απάτες από συμμορία Ρομά - Σε μια ημέρα “άρπαξαν” 40.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες από 4 ηλικιωμένους!

Νέες τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένα άτομα είχαμε το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας.

Πρόκειται για συμμορία Ρομά που παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ είτε της εφορίας, έπεισαν ηλικιωμένους και τους απέσπασαν πάνω από 40.000 ευρώ και μεγάλο αριθμό κοσμημάτων και χρυσαφικών.

Η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα 29 και 25 ετών από την Κόρινθο, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας ακόμη 42χρονος Ρομά από την Αθήνα και αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Αστυνομικοί της ΟΠΔΙ Μεσσηνίας πέρασαν χειροπέδες το απόγευμα του Σαββάτου στους δύο νεαρούς Ρομά στη Μεσσήνη, ενώ την ίδια ημέρα η εν λόγω συμμορία είχε… ξαφρίσει τέσσερα ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας νοικιασμένο αυτοκίνητο στο όνομα του 42χρονου συνεργού τους.

“Χτυπήματα” σε Δώριο, Καλαμάτα και Νεοχώρι

Στην πρώτη περίπτωση οι απατεώνες τηλεφώνησαν σε 92χρονη στο Δώριο, της συστήθηκαν ως υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ λέγοντάς της ότι υπάρχει βλάβη στο δίκτυο του σπιτιού της, πως κινδυνεύει με βραχυκύκλωμα και πως θα πρέπει να βγάλει ότι χρήματα και κοσμήματα εκτός σπιτιού μέσα σε μία σακούλα, έως ότου αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πείστηκε και έβαλε σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ και τη χρυσή βέρα της, με τους επιτήδειους να παίρνουν τη σακούλα και να εξαφανίζονται.

Υστερα τηλεφώνησαν σε 83χρονη στην Καλαμάτα λέγοντας της το ίδιο ψέμα, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν με τον ίδιο τρόπο 2.500 ευρώ, κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας και 20 χρυσές λίρες.

Το παραμύθι με τους δήθεν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και Εφορίας

Στη συνέχεια η συμμορία των Ρομά πήγε στο Νεοχώρι Μεσσήνης, όπου παρίσταναν τους λογιστές και λέγοντας σε μία 80χρονη πως θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων της από την Εφορία.

Η ηλικιωμένη πείστηκε και τους έδωσε 20.000 ευρώ.

Το τελευταίο χτύπημα των νεαρών Ρομά ήταν στην Καλαμάτα όταν έπεισαν έναν 80χρονο να αφήσει έξω από το σπίτι του ότι χρήματα είχε, λέγοντας του το παραμύθι πως είναι από τον ΔΕΔΔΗΕ και πως υπάρχει βλάβη στην οικία του.

Με αυτό τον τρόπο κατόρθωσαν να πάρουν από τον 80χρονο το χρηματικό ποσό των 17.000 ευρώ.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασε τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις απατών, ενώ βρέθηκε μέρος των κοσμημάτων και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες και ακόμη βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.345 ευρώ από τα 41.200 ευρώ που απέσπασαν συνολικά από τις τέσσερις απάτες.

Ακόμη κατασχέθηκε το νοικιασμένο αυτοκίνητο με το οποίο μετακινούνταν για τις απάτες από χωριό σε χωριό, ενώ κατασχέθηκαν και τα τρία κινητά τους τηλέφωνα.

Είχαν ρόλο “εισπρακτόρων”

Οπως αποδείχθηκε από την προανάκριση οι δύο Ρομά είχαν ρόλο “εισπρακτόρων”, δηλαδή αποσπούσαν χρήματα και χρυσαφικά από ανυποψίαστους πολίτες και είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετέχουν κι άλλα άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα ένα άτομο, καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Κυριακή στον Εισαγγελέα Καλαμάτας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.