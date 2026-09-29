Αποκατάσταση ζημιών στην Εθνική οδό Καλαμάτα – Σπάρτη - 12,86 εκ. ευρώ για 12 έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 12,86 εκατ. ευρώ για 12 έργα αποφάσισε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως την οδική ασφάλεια, τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026.

Στη Μεσσηνία χρηματοδοτούνται τρεις παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 1.961.428,56 ευρώ. Πρόκειται για την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β’ Φάση», προϋπολογισμού 406.428,56 ευρώ, την αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, από τη χιλιομετρική θέση 25+000 έως τη χιλιομετρική θέση 39+600, προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ, καθώς και την αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2026, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Στην Κορινθία προβλέπονται 1,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στους Δήμους Σικυωνίων και Βέλου – Βόχας και 1,65 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση βλαβών στις επαρχιακές οδούς Νο2 και Νο8 και στη συνδετήρια οδό Λαύκας – Καστανιάς, που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025.

Στην Αρκαδία διατίθενται 600.000 ευρώ για καθαρισμούς και αποκαταστάσεις υδατορεμάτων, 1,1 εκατ. ευρώ για τις οδούς Βούτσι – Μοναστηράκι – Βιδιάκι και Κοντοβάζαινα – Βελημάχι και 2,65 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και καθιζήσεις στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου, στην περιοχή Λιβαδάκι.

Στην Αργολίδα χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ η συντήρηση και ασφαλτόστρωση τμημάτων της επαρχιακής οδού Λυγουριό – Κρανίδι – Πορτοχέλι.

Για τη Λακωνία προβλέπονται 1 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση της Εθνικής Οδού 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβάσια, 1 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες στον Δήμο Ανατολικής Μάνης και 600.000 ευρώ για αντίστοιχες παρεμβάσεις στον Δήμο Ευρώτα.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι η χρηματοδότηση επιτρέπει την προώθηση «12 σημαντικών παρεμβάσεων σε διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου», δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση υποδομών.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι στόχος είναι «οι διαδικασίες να κινούνται γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε τα έργα να περνούν το συντομότερο δυνατό στην υλοποίηση».