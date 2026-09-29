Προσλήψεις γυμναστών για το «Αθληση για Όλους»

Τη διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη οκτώ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, για τον Δήμο Καλαμάτας έχουν εγκριθεί οκτώ θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, μετά την κατανομή των σχετικών θέσεων. Είχαν προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης των προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό των προσλήψεων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η Πολυξένη Γεωργάρα από το Τμήμα Αθλητισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται κάθε χρόνο κινείται οριακά στα επίπεδα των αναγκών του Δήμου. Όπως εξήγησε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις παραιτήσεων, οπότε ακολουθείται η διαδικασία επιλογής αναπληρωτών από τον σχετικό πίνακα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αποφάσεων θα ακολουθήσει η σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να προχωρήσει η στελέχωση του προγράμματος.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, στάθηκε στη σημασία του προγράμματος και στο έργο που, όπως σημείωσε, προσφέρει σε διαφορετικούς τομείς του αθλητισμού. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της εργασιακής σχέσης των γυμναστών, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό και όχι μέσα από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες πρόσληψης.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να υπάρξουν αντίστοιχες αποφάσεις τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπως η ΠΕΔ και η ΚΕΔΕ, με αίτημα τη δυνατότητα μόνιμης στελέχωσης των συγκεκριμένων θέσεων.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ της διεκδίκησης μονιμότερης εργασιακής προοπτικής για τους εργαζομένους του προγράμματος. Όπως είπε, μέχρι σήμερα μία περίπτωση εργαζομένου κατάφερε να εξασφαλίσει μόνιμη θέση και πλέον εργάζεται στον Δήμο Καλαμάτας.

Τ.Αν.