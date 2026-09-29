Διήμερη συνάντηση του έργου PARSMO σε Καλαμάτα και Καρδαμύλη: Στην Μεσσηνία Ευρωπαίοι εταίροι για τη βιώσιμη κινητικότητα

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για τη βιώσιμη κινητικότητα, τη μικροκινητικότητα και τις σύγχρονες πολιτικές στάθμευσης θα βρεθεί η Μεσσηνία, με αφορμή την 3η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου PARSMO – Parking Policies for Shared Mobility, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα και την 1η Οκτωβρίου στην Καρδαμύλη, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων εταίρων από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και τη Σερβία, καθώς και εκπροσώπων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών οργανισμών.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει από κοινού η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αποτελούν τους Έλληνες εταίρους του έργου. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας θα φιλοξενηθούν στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στην Καρδαμύλη, όπου το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στο Δημαρχείο του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το PARSMO επικεντρώνεται στη σχέση των πολιτικών στάθμευσης με την κοινόχρηστη και βιώσιμη κινητικότητα, επιδιώκοντας μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ευρωπαϊκών Περιφερειών την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Μεσσηνία θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση της στάθμευσης, η ανάπτυξη της μικροκινητικότητας, οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στις αστικές μετακινήσεις και οι δυνατότητες εφαρμογής βιώσιμων πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναρκτήρια συνεδρία, στην οποία θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πολιτικές του Δήμου Καλαμάτας από τον αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τον περιφερειακό σύμβουλο και εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μάρκο Λέγγα.

Την εικόνα που επικρατεί σήμερα στον τομέα της μικροκινητικότητας στην Ελλάδα, αλλά και τις προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια, θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Παπαντωνίου (φωτο), αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου PARSMO για το Πανεπιστήμιο.

Η επιλογή της Καλαμάτας για τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συνάντηση αποκτά και ιδιαίτερη τοπική διάσταση, καθώς ο Παναγιώτης Παπαντωνίου κατάγεται από την περιοχή και, μέσα από τον επιστημονικό του ρόλο, επιδιώκει να συνδέσει την ευρωπαϊκή εμπειρία και έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Η πραγματοποίηση της συνάντησης στο πλαίσιο του έργου PARSMO στην Καλαμάτα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή ευρωπαϊκής γνώσης και καλών πρακτικών γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα, τη μικροκινητικότητα και τη διαχείριση της στάθμευσης. Για εμένα προσωπικά έχει ιδιαίτερη σημασία η φιλοξενία της συνάντησης στην πόλη από την οποία κατάγομαι. Μέσα από το έργο επιδιώκουμε η επιστημονική γνώση και η διεθνής εμπειρία να συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες των πόλεων και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών μετακίνησης».