Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 55χρονος για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό

Στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες Δευτέρα ένας 55χρονος, υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται κοντά στην όχθη του Κηφισού.

Στη συνέχεια, κατά την αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των αποβλήτων, διαπιστώθηκε συνεχής ροή, με τα υγρά να έχουν σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους και να καταλήγουν στον Κηφισό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

ΑΠΕ - ΜΠΕ