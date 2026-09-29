Πρωτοβουλία της Κοιν.Σ.Επ. «Φάος»: “Τα σχολεία αρχίζουν και οι επιχειρήσεις στηρίζουν”

Ήδη οι πρώτες προσφορές από επιχειρήσεις και επαγγελματίες της περιοχής έχουν πραγματοποιηθεί, με τη δράση να αποκτά σταδιακά ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Βασικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών και η σύνδεσή τους με επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Στη λίστα των αναγκών που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μικρά ψυγεία, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, καρέκλες, τραπέζια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες και αποθηκευτικά έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και άλλος εξοπλισμός που μπορεί να διευκολύνει το έργο μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η δράση συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν ακόμη σχολικές μονάδες που αναζητούν υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό, η Κοιν.Σ.Επ. «Φάος» απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν, επιλέγοντας, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, κάποια από τις ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές.

Στόχος της δράσης δεν είναι μόνο η κάλυψη πρακτικών αναγκών, αλλά και η ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, τα σχολεία και την κοινωνία της Καλαμάτας.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κοιν.Σ.Επ. «Φάος», προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές και να επιλέξουν εκείνη στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. «Φάος», με την υποστήριξη της Α.Μ.Κ.Ε. «Βιβλιοταξιδεύουμε» και υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210 94000.