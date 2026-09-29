Τουρισμός με ταυτότητα και τοπικά προϊόντα

«Προορισμός 12 μηνών μάλλον δεν θα γίνουμε ποτέ και ίσως να μη θέλουμε κιόλας», σημειώνει στη συνέντευξή του στην «Ε» ο συνεργάτης του Δήμου Καλαμάτας για θέματα τουρισμού και μέλος της ομάδας Mission, Ηλίας Καλφακάκος, τονίζοντας ότι «προορισμός city break, με δραστηριότητα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα μπορούσαμε να γίνουμε. Για αρχή, όμως, πρέπει να ασχοληθούμε με το πώς θα επεκτείνουμε την υπάρχουσα σεζόν και πώς θα προετοιμάσουμε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να γίνουμε αρχικά ο ποιοτικότερος προορισμός της Πελοποννήσου και, στη συνέχεια, να δούμε πόσο τουρισμό αντέχουμε και πόσο θέλουμε».

Ο κ. Καλφακάκος, όπως και οποιοσδήποτε ασχολείται σοβαρά και επαγγελματικά με τον τουρισμό, γνωρίζει ότι η Καλαμάτα δεν είναι τουριστικά αναπτυγμένη, τώρα μπαίνει στον χάρτη των τουριστικών προορισμών. Αυτό που συμβαίνει κάθε Αύγουστο και αναστατώνει «τους γέροντες της εύφορης κοιλάδας» δεν είναι υπερτουρισμός, αλλά η επιστροφή των Καλαματιανών μεταναστών στην πατρίδα τους. Το ζήτημα για την Καλαμάτα είναι να γίνει προορισμός και να μπορέσει να αποκτήσει σεζόν από Μάιο έως Οκτώβριο. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται αφήγημα που να στηρίζεται από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και βεβαίως ξενοδοχειακές υποδομές.

Ο τουρισμός είναι λάθος να θεωρηθεί ως η μοναδική οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής, είναι όμως επίσης λάθος να εξορκίζεται ως κάτι προβληματικό ή ακόμα και καταστροφικό. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης μιας περιοχής όταν συνδυαστεί με τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία και την ιστορία της. Αν για παράδειγμα οι αγρότες της περιοχής, σε συνεργασία με τους μεταποιητές και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εμπορίου και εστίασης, κατάφερναν να δημιουργήσουν ένα «καλάθι» με ελιές, λάδι, σύκα και σταφίδα -τα οποία θα έπαιρναν ή θα γνώριζαν εδώ και μετά θα τα έβρισκαν στη δική τους πατρίδα οι επισκέπτες -θα μιλούσαμε για μια εντελώς άλλη οικονομία στην περιοχή.

Την Καλαμάτα οι περισσότεροι την ξέρουν για τις ελιές, αν και δεν την έχουν συνδέσει με αυτές ως τόπο. Η περιοχή κατάφερε να απωλέσει το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» και σε αυτή τη μάχη κάποιοι ήταν όχι απλώς απόντες, αλλά απέναντι. Οι μάχες σε μια περιοχή δεν κερδίζονται με τη διακίνηση φόβου και άρνησης για να υπηρετηθούν διαφόρων ειδών εμμονές, αλλά μέσα από τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων για να πάει ο τόπος μπροστά. Ο τουρισμός ανοίγει δυνατότητες για να μείνουν εδώ νέοι άνθρωποι, να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν, και αυτή η ευκαιρία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

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