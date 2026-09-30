9% πάνω η φοιτητική κατοικία στην Καλαμάτα - Στα 11,7 ευρώ ανά τ.μ. η μέση τιμή ενοικίασης

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των φοιτητουπόλεων της υπόλοιπης Ελλάδας ως προς το ύψος των ζητούμενων τιμών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights.

Ακριβότερη φοιτητούπολη εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι τα Χανιά με 13,3 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν το Ρέθυμνο με 13 ευρώ και η Κέρκυρα με 12,5 ευρώ. Η Καλαμάτα βρίσκεται χαμηλότερα από το Ηράκλειο και τη Ρόδο, όπου η μέση ζητούμενη τιμή είναι 12,2 ευρώ/τ.μ., και υψηλότερα από τη Χαλκίδα, όπου διαμορφώνεται στα 11,4 ευρώ/τ.μ.

Ακόμη υψηλότερες, σύμφωνα πάντα με με τα στοιχεία του Spitogatos Insights είναι οι τιμές σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Στο Κολωνάκι - Λυκαβηττό η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 17 ευρώ/τ.μ., στο Κουκάκι - Μακρυγιάννη τα 16,1 ευρώ και στο Μετς - Καλλιμάρμαρο τα 15,6 ευρώ. Μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών είναι η Νίκαια με 11 ευρώ/τ.μ. και η περιοχή Λεωφόρου Πατησίων - Αχαρνών με 11,5 ευρώ. Στο Κέντρο της Αθήνας οι τιμές παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 11,7%.

Στη Θεσσαλονίκη, η υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή καταγράφεται στο Κέντρο, στα 12,9 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια με 12 ευρώ και η Τριανδρία - Δόξα - Κρυονέρι με 11,7 ευρώ. Στις οικονομικότερες περιοχές περιλαμβάνονται η Σταυρούπολη με 8,7 ευρώ/τ.μ. και ο Εύοσμος με 9,8 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Λαμία με 7 ευρώ/τ.μ., η Κοζάνη με 7,3 ευρώ και η Δράμα με 7,4 ευρώ/τ.μ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 ευρώ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431 ευρώ, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ.

Περιοχή ΜΖΤ ενοικίασης (€/τ.μ.) Ετήσια μεταβολή

Χανιά 13,3 0,0%

Ρέθυμνο 13,0 2,4%

Κέρκυρα 12,5 0,0%

Ηράκλειο 12,2 11,1%

Ρόδος 12,2 -6,9%

Καλαμάτα 11,7 9,0%

Χαλκίδα 11,4 14,3%

Αλεξανδρούπολη 10,9 3,1%

Χίος 10,0 7,2%

Λάρισα 10,0 7,6%

Βόλος 10,0 0,0%

Ιωάννινα 10,0 1,8%

Πάτρα 10,0 0,0%

Τρίκαλα 9,3 11,6%

Φλώρινα 9,2 11,9%

Πρέβεζα 9,1 4,8%

Καβάλα 9,0 4,7%

Ξάνθη 8,8 -1,0%

Κομοτηνή 8,8 -0,6%

Κατερίνη 8,6 -2,1%

Σπάρτη 8,4 5,0%

Αγρίνιο 8,3 20,4%

Καρδίτσα 8,3 4,1%

Λέσβος 8,3 0,0%

Σάμος 8,0 12,0%

Ρίο 8,0 -8,6%

Σέρρες 7,7 4,4%

Καστοριά 7,5 7,1%

Δράμα 7,4 10,9%

Κοζάνη 7,3 11,1%

Λαμία 7,0 4,9%