Ξεκινά η αξιοποίηση των 17 στρεμμάτων στον Κορδία

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερώσεις μας από τους αντιδημάρχους Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Βασίλη Κουτραφούρη, με εξυγίανση του εδάφους κι εξαφάνιση της “ζούγκλας” που υπάρχει, από μηχανήματα του Δήμου, ξεκίνησε η σημαντική παρέμβαση στον Κορδία. Πρόκειται για την αξιοποίηση του χώρου από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μέχρι τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Τα μηχανήματα θα καθαρίσουν τον χώρο και θα τον παραδώσουν σε αξιοπρεπή κατάσταση, έτοιμο για αξιοποίηση από το έργο αναβάθμισης χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής. Εργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 959.951,83 ευρώ.

Το έργο αφορά τη βιοκλιματική, λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενου υπαίθριου χώρου, της έκτασης 17 στρεμμάτων στον Κορδία, που περιήλθε (49 στρέμματα είναι συνολικά) στην ιδιοκτησία του Δήμου Καλαμάτας τον Απρίλιο του 2019, από την τότε κυβέρνηση, μετά από αγώνες της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

Αναλυτικά, το έργο αφορά τη σύνταξη μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονική, φυτοτεχνική , Η/Μ) και στη συνέχεια διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατόδρομων, δαπέδων ασφαλείας και κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και υπόγειου αυτοματοποιημένου αρδευτικού συστήματος.

* Να υπενθυμίσουμε ότι σε συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης είχε σημειώσει ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή των μελετών για αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και για αξιοποίηση όλης της παραλιακής περιοχής, που προσελκύει πολύ κόσμο για το μπάνιο του.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου είχε απαντήσει ότι αύξησαν τον προϋπολογισμό για να γίνει καλύτερο έργο.

* Ακόμα, σε μελέτη που είχε εκπονήσει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καλαμάτας, προτείνεται με άλλο έργο η δημιουργία ξύλινης διαδρομής – πλατφόρμας από τις εκβολές του Νέδοντα έως την ακτή του Κορδία, “φάτσα” στο παραλιακό μέτωπο.

Γ.Σ.