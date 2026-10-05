Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί (βίντεο)

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής!

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι θέλησε να πληρώσει με κάρτα, ωστόσο η οδηγός ρου είπε ότι το POS δεν έχει σήμα. «Ξεκίνησε να οδηγεί γύρω – γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό μας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου» πρόσθεσε στην απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απολογία του δράστη, προηγήθηκε η κατάθεση του πατέρα του ως μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα κι έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%.

Ο 35χρονος προφυλακίστηκε, διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα, διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η οδηγός του ταξί παρέλαβε τον πελάτη από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Μόλις έφτασαν, ο πελάτης ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, ωστόσο το POS του ταξί δεν έχει σήμα.

Στη μαρτυρία της στο ΕΡΤnews, το θύμα ανέφερε ότι είπε στον δράστη «πως αφού γνωρίζει ότι εδώ δεν πιάνει το POS, πρέπει να φροντίσει να έχετε μετρητά για το ταξί».

Ο επιβάτης από το πίσω κάθισμα, άρπαξε από τον λαιμό την οδηγό που βρισκόταν μπροστά, φωνάζοντάς της «σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω».

Στη συνέχεια ακολούθησε μία έντονη πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας κρατούσε συνεχώς δαγκωμένο το αυτί της.

«Έχω βγάλει το ένα μου πόδι έξω. Πατάω κόρνα, φωνάζω βοήθεια. Μου είπε κι αυτός μία ατάκα. Δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά το νόημα ήταν ότι “δεν θα σε σώσει κανείς”», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «εκείνη τη στιγμή λέω “όλα για όλα”. Μου δαγκώνει αυτός, τραβάω εγώ. Ακούω ένα κρατς στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε».

«Εκείνη τη στιγμή κόβεται το αυτί μου. Απελευθερώνομαι, καταφέρνω και φεύγω από το κάθισμά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η οδηγός ταξί.

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