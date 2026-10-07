ΑΑΔΕ: Στις πληρωμές και αγροτεμάχια με δηλωμένες εξαιρέσεις ΚΑΕΚ

Στην προκαταβολή και στην πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνονται τα αγροτεμάχια για τα οποία δηλώνεται ένας από τους προβλεπόμενους λόγους μη ταυτοποίησης του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μετά τη διενέργεια και των υπόλοιπων απαιτούμενων ελέγχων, όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε κείμενο απαντήσεων σε 70 ερωτήματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση της κατοχής αγροτεμαχίων, τις διορθώσεις στοιχείων, τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις των φορέων που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων.

Για τις περιπτώσεις μη ταυτοποίησης ΚΑΕΚ, όπως αγορές ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, εκκρεμείς ενστάσεις στο Κτηματολόγιο ή μη ολοκληρωμένοι αναδασμοί, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίζει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τον αντίστοιχο λόγο εξαίρεσης. Εναλλακτικά, απαιτείται κατ' ελάχιστον υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία προσδιορίζεται η περίπτωση και δηλώνεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο του και είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

Επίσης, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι θα ελέγξει την ακρίβεια των δηλωμένων λόγων μη ταυτοποίησης, ενώ τα δικαιολογητικά θα προσδιοριστούν σε επικείμενη απόφασή της. Εάν δεν υπάρχει αποδεκτός λόγος εξαίρεσης, δεν μπορεί να καταχωριστεί ΚΑΕΚ που δεν επιβεβαιώνεται από το Κτηματολόγιο.

Για αποκλίσεις στο Ε9 που αφορούν ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ο παραγωγός πρέπει να ενημερώνεται προκειμένου να προχωρήσει σε διορθώσεις και ο φορέας υποβολής να απέχει από την οριστικοποίηση μέχρι να αρθεί η απόκλιση.

Για τα μισθωμένα δεν υπάρχει η ίδια απαίτηση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ψηφιοποιείται το αγροτεμάχιο πρέπει να συμφωνεί με εκείνη που έχει δηλωθεί στο Ε9.

Ειδική επισήμανση γίνεται για τα αγροτεμάχια που προκύπτουν από την κατανομή δημόσιων επιλέξιμων βοσκοτόπων. Μετά την ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας από την ΑΑΔΕ, ο παραγωγός ή ο φορέας υποβολής οφείλει να εισέλθει εκ νέου στην αίτηση και να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει τα αιτήματα για παρεμβάσεις και οικολογικά σχήματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Ως προς τις διορθώσεις, η Αρχή διαχωρίζει τα προφανή σφάλματα από τις ουσιαστικές ελλείψεις. Λανθασμένο ψηφίο στον αριθμό ενός δικαιολογητικού ή αντιστροφή ψηφίων στον ΑΦΜ ιδιοκτήτη μπορεί να θεωρηθεί προφανές σφάλμα, όταν το σωστό στοιχείο προκύπτει σαφώς από τα ήδη αναρτημένα έγγραφα και δεν υπάρχει ένδειξη απάτης ή σκοπιμότητας.

Αντίθετα, η μη ανάρτηση απαιτούμενου δικαιολογητικού, η έκδοσή του μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία ή η μη κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων δεν αντιμετωπίζονται ως απλά λάθη καταχώρισης. Ούτε αποτελεί προφανές σφάλμα η εκ των υστέρων αλλαγή αγροτεμαχίου από αρδευόμενο σε ξηρικό επειδή ο παραγωγός δεν εντάχθηκε σε σχετικό πρόγραμμα ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

Σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο, ο αριθμός των ζώντων ζώων κατά την οριστικοποίηση της αίτησης δηλώνεται με ευθύνη του κτηνοτρόφου. Ωστόσο, όταν ζητείται να δηλωθεί αδικαιολόγητα αυξημένος αριθμός σε σχέση με την προηγούμενη ΕΑΕ ή απογραφή, ο φορέας υποβολής υποχρεούται να ζητήσει παραστατικά που αποδεικνύουν την αύξηση. Εφόσον διαπιστώσει πρόδηλη ανακρίβεια, πρέπει να απέχει από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τα οικολογικά σχήματα, διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν προϋποθέτει την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Το τιμολόγιο του τεχνικού συμβούλου πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους της αίτησης, με αναφορά στην ΕΑΕ την οποία αφορά.

Παράλληλα, απαγορεύεται η υποβολή αίτησης από εξουσιοδοτημένο φορέα με τους κωδικούς TAXISnet του παραγωγού. Η πρόσβαση στο myAGRO γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς του εξουσιοδοτημένου φορέα. Η παραβίαση του κανόνα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί και ένδειξη μη τιμολόγησης υπηρεσιών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει επίσης ότι η επιστροφή ενίσχυσης από έναν παραγωγό δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλληλέγγυα ευθύνη του φορέα υποβολής. Απαιτούνται σωρευτικά σοβαρή υπαίτια παράβαση, αιτιώδης σύνδεσή της με την παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή και ποσό ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ ανά ΕΑΕ. Εάν η ενίσχυση θα είχε καταβληθεί ανεξαρτήτως του σφάλματος του φορέα, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αιτιώδης σύνδεσμος.

Τέλος, σφάλματα που οφείλονται σε τεκμηριωμένη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν καταλογίζονται στον φορέα, λόγω έλλειψης υπαιτιότητας. Εάν εμφανιστούν μετά την οριστικοποίηση εξαιτίας ενημέρωσης του συστήματος, ο φορέας ενημερώνει τον παραγωγό και προχωρεί στις διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ